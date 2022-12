WM 2022: „Es lebe Afrika“: „Rocky“ Marokko lässt einen Kontinent träumen

Oberliga Westfalen Münster U23 Erster, Ex-VfL-Talent mit Hattrick, ASC siegt

Die Oberliga Westfalen bestreitet an diesem Wochenende ihren letzten Spieltag in 2022. Am Samstag fanden bereits vier von acht Begegnungen - Siegen gegen Bövinghausen ist abgesagt - statt.