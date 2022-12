WM 2022: Flick über erneutes Gruppen-K.o., Müller deutet Ende an

Deutschland ist nach 2018 auch bei dieser WM bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Das 4:2 gegen Costa Rica war wohl das letzte Spiel von Thomas Müller im DFB-Trikot.

Schon in den letzten Minuten der Nachspielzeit war das Aus besiegelt. Durch den überraschenden 2:1-Erfolg von Japan gegen Spanien reichte der 4:2-Sieg gegen Costa Rica nicht zum Weiterkommen.

Bundestrainer Hansi Flick zeigte sich im Interview in der ARD später sichtlich angefasst. „Wir haben gewonnen, wir hätten höher gewinnen können. Das Aus ist nicht heute entschieden worden, das waren die 20 Minuten gegen Japan“, haderte er im Gespräch Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. „Wir hatten keine Effizienz in diesem Turnier, deswegen sind wir ausgeschieden.“

Laut Flick hätte seine Mannschaft schon in der ersten Halbzeit drei, vier Tore machen können, dann wären wir im Soll gewesen. „Wir haben durch Fehler von uns den Gegner ins Spiel gebracht. Das war nicht gut.“ Flick weiter: „Das Trainerteam hat gute Arbeit geleistet, letztendlich hat es nicht gereicht.“

Einen Rücktritt schließt der ehemalige Bayern-Coach allerdings aus: „Nach dem Spiel ist nicht der richtige Zeitpunkt darüber zu sprechen. Ich glaube, da ist alles zu gesagt. Mir macht es Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft, es gibt gute Spieler, die nachkommen, von daher liegt es nicht an mir.“

Für Thomas Müller dürfte das 4:2 gegen Costa Rica aber wohl das letzte Spiel im Trikot der Nationalmannschaft gewesen sein. Das deutete er im ARD-Interview nach dem Spiel an. Der Bayern-Angreifer war 2019 mal von Joachim Löw aussortiert wurden, vor der Europameisterschaft im vergangenen Jahr jedoch wieder zurückgeholt worden. Nun könnte es endgültig zum Nationalmannschafts-Aus kommen.

Im Interview blickte er, auf einen möglichen Nationalmannschaftsrücktritt angesprochen, direkt in die Kamera und bedankte sich bei den Fans. „Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein solle, möchte ich ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans richten: Es war ein enormer Genuss. Wir haben unglaubliche Momente gehabt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein herz auf dem Platz zu lassen, allen Einsatz geliefert. Manchmal gab es Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Ich hab es mit Liebe getan, da könnt Ihr euch sicher sein. Alles andere werden wir mal sehen.“