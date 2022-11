WM: Australien folgt Frankreich ins WM-Achtelfinale

Neben Titelverteidiger Frankreich hat auch Australien in Gruppe D der Fußball-WM in Katar den Einzug ins Achtelfinale geschafft.

Die Socceroos bezwangen am Mittwoch in Al-Wakra etwas überraschend die Dänen mit 1:0 (0:0) und schafften es als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde. EM-Halbfinalist Dänemark muss ebenso die Heimreise antreten wie die Tunesier, denen ein 1:0 (0:0) gegen die enttäuschenden Franzosen in Al-Rajjan nicht genügte.

Die Australier stehen zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder im Achtelfinale bei einer WM. Das Siegtor erzielte der frühere Bundesliga-Profi Mathew Leckie in der 61. Minute nach schöner Einzelleistung. Für die Dänen endet das Turnier unerwartet früh, nur einen Punkt holte das hoch gehandelte Team von Trainer Kasper Hjulmand aus den drei Vorrundenspielen.

Für Tunesien brachte auch der Achtungserfolg gegen Weltmeister Frankreich nicht den erstmaligen Sprung in ein WM-Achtelfinale. Wahbi Khazri erzielte in der 58. Minute das entscheidende Tor für die Nordafrikaner. Die Franzosen waren durch ihre zwei Siege vorher bereits sicher für die K.o.-Runde qualifiziert und hatten ihre Startelf gleich auf neun Positionen umgebaut.