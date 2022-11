WM-Inside - der Expertentalk: Die DFB-Pleite gegen Japan

Deutschland startet mit einer Niederlage in die WM. Weltmeisterin Linda Bresonik gibt im neuen Podcast ihre Einschätzung zum DFB-Team.

Was für ein Fehlstart! Nach dem 1:2 der Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan und dem 7:0 Spaniens gegen Costa Rica kann ein deutsches WM-Aus in der Gruppe E schon am Sonntag (20.00 Uhr) besiegelt sein. Ein extreme Drucksituation für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick.

Wie diese bei großen Turnieren zu meistern sind, weiß Linda Bresonik (38). Die frühere Nationalspielerin gewann mit Deutschland zwei Welt- (2003, 2007) und zwei Europameisterschaften (2001, 2009). Andreas Berten, der stellvertretende FUNKE-Sportchef, und Moderator Nils Halberscheidt blicken mit ihr in unserem neuen FUNKE-Podcast „WM Inside – Der Expertentalk“ auf den Fehlstart der Nationalmannschaft und bewerten die Chancen des deutschen Teams vor dem so wichtigen Spiel gegen Spanien am Sonntag.

Deutschland vergibt gegen Japan zu viele Chancen: "Fühlt sich total kacke an"

Deutschland ließ gegen die Japaner zu viele Möglichkeiten liegen. Mehrmals wurde das 2:0 verpasst. Lediglich Ilkay Gündogan traf vom Elfmeterpunkt. "Man sagt ja immer, du kannst noch drei Tage weiterspielen, der Ball geht niemals rein. Das kenne ich auch, fühlt sich total kacke an und war bei den Deutschen auch so", sagt Linda Bresonik, frühere Spielerin von Paris Saint-Germain (2012 - 2015).

