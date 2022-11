Niederlande feiern 2:0-Sieg gegen Senegal

Die Niederlande ist mit einem Sieg in die WM gestartet. Gegen Senegal siegte die Elftal mit 2:0.

Cody Gakpo und Davy Klaassen haben der Niederlande zu einem perfekten WM-Einstand verholfen. Der dreimalige Finalist gewann am Montag im Al Thumama Stadium in Doha 2:0 (0:0) gegen den Senegal, die Auswahl von Trainer Louis van Gaal hat damit eine gute Ausgangsposition für den Einzug in die nächste Runde. Nach Gakpos (84. Minute) spätem 1:0 sorgte Klaasen (90.+9) für die Entscheidung.

Der Afrikameister, der im Turnier ohne seinen verletzten Superstar Sadio Mané auskommen muss, bangt bei seiner dritten WM-Teilnahme somit um die Qualifikation für das Achtelfinale und benötigt nun im zweiten Turnierspiel gegen Gastgeber Katar dringend einen Sieg. Bei den Niederländern blieb Torhüter und Debütant Andries Noppert mit einer guten Leistung in seinem ersten Länderspiel gleich ohne Gegentreffer.

Senegal: Mendy - Sabaly, Koulibaly, P. A. Cisse, Diallo (ab 62. Jakobs) - Kouyate (73. Gueye), Nampalys - Gana - Diatta (73. N. Jackson), Dia (ab 69. Bamba Dieng), Ismaila Sarr. - Trainer: Cisse

Niederlande: Noppert - de Ligt, van Dijk, Ake - Dumfries, Blind - Berghuis (ab 79. Koopmeiners), F. de Jong - Gakpo (ab 90.+4 de Roon) - Janssen (ab 62. Depay), Bergwijn (ab 79. Klaassen). - Trainer: van Gaal

Schiedsrichter: Wilton Sampaio (Brasilien)

Tore: 0:1 Gakpo (84.), 0:2 Klaassen (90.+9)

Zuschauer: 41.721 (in Doha)

Gelbe Karten: Nampalys, Gueye - de Ligt