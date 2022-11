Nackt auf den Platz: Blanker Protest in Essen gegen die Fußball-WM

Aus Protest gegen die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist die „deutsche NACKTionalmannschaft“ am Samstag in Essen unbekleidet auf den Platz gegangen.

Einen Tag vor dem offiziellen WM-Eröffnungsspiel sei die Nacktheit „als Symbol für Freiheit“ zu verstehen, betonte Aktionskünstler Gerrit Starczewski seine Initiative. Auf die Rücken der nackten Spieler und Spielerinnen waren große Buchstaben gemalt, die zusammen die Worte „BOYCOTT QATAR“ ergaben, zu deutsch: „Katar-Boykott“. Mit dem „Kunst-Fußball-Spiel“, bei dem die NACKTionalmannschaft gegen die „Pottoriginale All Stars“ spielte, forderten die Teilnehmer angesichts von Menschenrechtsverletzungen in dem Emirat einen Boykott der Spiele. Das Motto der Aktion lautete: „Das System ist krank - wir ziehen blank“.

