Kurzes Camp vor WM: Nationalmannschaft im Oman eingetroffen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist vor der Weltmeisterschaft in Katar zu einem Kurz-Trainingslager im Oman eingetroffen.

Der DFB-Tross um Bundestrainer Hansi Flick landete am späten Montagabend (Ortszeit) nach einem mehrstündigen Flug aus Frankfurt/Main in Maskat. Direkt im Anschluss sollten die Spieler um Kapitän Manuel Neuer zum nicht weit vom Airport entfernten Teamhotel direkt am Strand gefahren werden.

Von den 26 nominierten WM-Spielern fehlte Marc-André ter Stegen. Der 30 Jahre alte Ersatztorwart ist wegen eines Magen-Darm-Infektes zunächst in Deutschland geblieben. Das Nationalteam bleibt bis Donnerstag im Oman. Dann geht es vormittags weiter ins WM-Quartier nach Katar.

Zuvor findet am Mittwochabend (18.00 Uhr MEZ/RTL) in Maskat noch ein Testspiel gegen Gastgeber Oman statt. Das WM-Turnier beginnt am kommenden Sonntag. Das DFB-Team startet drei Tage später gegen Japan in die Gruppenphase mit Spanien und Costa Rica als weiteren Gegnern.