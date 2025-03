Westfalenpokal: Bielefeld zittert sich in Siegen weiter - im Finale wartet ein Regionalligist

Arminia Bielefeld heißt der erste Finalist im Westfalenpokal. Bei den SF Siegen gab es einen heißen Fight, der erst kurz vor dem Ende entschieden wurde.

Am Mittwoch stand das erste Halbfinale im Westfalenpokal auf dem Programm. Der ambitionierte Westfalen-Oberligist Sportfreunde Siegen forderte Drittligist Arminia Bielefeld.

Beide Teams stehen in ihrer Liga weit oben, haben noch einen möglichen Aufstieg vor Augen. Im Pokal traten sie dementsprechend selbstbewusst auf.

Nach 90 Minuten setzte sich der Favorit durch ein spätes Tor knapp, aber aufgrund der zweiten Halbzeit verdient durch.

In den ersten 45 Minuten konnte man bei beiden Teams vor 7838 Zuschauern, auch Bielefeld schonte kaum Stammkräfte, keinen Ligenunterschied ausmachen. Bielefeld hatte mehr Ballbesitz, die vielen großen Chancen gab es aber nicht.

Nach der Pause hatte der eingewechselte Nassim Boujellab für Bielefeld die dicke Möglichkeit zur Führung. Doch er scheiterte freistehend vor Siegen-Keeper Leon Klußmann.

Bielefeld hatte die Partie nun im Griff und Siegen das Glück auf seiner Seite. Nach 62 Minuten rutschte Klußmann der Ball aus den Händen, doch Florian Mayer rettete für ihn auf der Linie. Kurz danach scheiterte Boujellab am Lattenkreuz.

Kurz vor dem Ende der Partie, bei der der Oliver Ruhnert, der ehemalige Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04, als Linienrichter fungierte, fiel doch noch das 1:0 für den Favoriten.

Der eingewechselte Merveille Biankadi traf aus 16 Metern zum Tor des Abends. Siegen versuchte im Anschluss alles, doch die Arminia brachte das knappe 1:0 über die Zeit und steht als erstes Team im Finale des Westfalenpokals.

Dort treffen sie auf den Sieger eines Regionalligaduells. Der SV Rödinghausen und die SF Lotte treffen am Mittwoch (16. April, 19 Uhr) aufeinander.

Weiter geht es für die SF Siegen in der Oberliga Westfalen erst am Samstag (29. März) gegen Gievenbeck. Bielefeld spielt in der 3. Liga nach dem länderspielfreien Wochenende am Samstag (29. März) zu Hause gegen Hannover II.

So spielten die SF Siegen und Arminia Bielefeld:

Siegen: Klußmann - Tomas (80.Krumm), Ticha, Mayer, Nabesaka (89. Pazurek) - Scheld (57. Dej), Mavroudis - Kyere (78. Oubeyapwa), Kader, Pursian (65. Krämer) - Güclü.

Bielefeld: Kersken - Hagmann, Schneider, Großer, Oppie - Schreck - Kunze (46. Boujellab), Corboz - Grodowski, Kania, Young

Tor: 0:1 Biankadi (85.)

Zuschauer: 7838

Schiedsrichter: Jörn Schäfer