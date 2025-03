Auf die Sportfreunde Siegen wartet am Mittwochabend im Halbfinale des Westfalenpokals eine schwere Aufgabe. Der Oberligist trifft auf den Drittligisten Arminia Bielefeld.

Die Sportfreunde Siegen befinden sich momentan in herausragender Form in der Oberliga Westfalen. Seit 14 Spielen ist die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert von Ende September, wo man dem ASC Dortmund mit 0:3 unterlag. Zuletzt gelang jedoch gegen genau dieses Team im Spitzenspiel ein 4:0-Auswärtscoup.

Momentan steht Siegen auf dem zweiten Tabellenplatz mit einem Abstand von acht Punkten auf Bochums Zweitvertretung, allerdings mit drei Spielen weniger. Der Aufstieg in die Regionalliga ist weiterhin in der Nähe.

Doch nicht nur in der Liga läuft es für die Sportfreunde. Im Westfalenpokal steht man im Halbfinale. Dort trifft der Oberligist am Mittwochabend zu Hause im Leimbachstadion auf den Drittligisten Arminia Bielefeld.

Coach Nehrbauer ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst. „Wir hoffen gegen Bielefeld auf eine großartige Kulisse, die uns antreiben wird. Die Jungs brauchen einen absoluten Sahnetag; jeder Spieler, der beginnt muss ebenso wie jeder, der eingewechselt wird, an seine Leistungsgrenze kommen.“

Aber Nehrbauer weiß auch: „Neben der guten eigenen Leistung benötigen wir auch eine nicht ganz so gute Tagesform der Arminia. Wir werden uns mit allem, was in uns steckt und dem Support unserer Fans dagegenstemmen und versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten. Mal schauen, ob der Pokal im Siegerland dann mal wieder seine eigenen Gesetze schreibt.“

Zuletzt traf Siegen im Viertelfinale auf den FC Gütersloh, gegen den man sich erst im Elfmeterschießen durchsetzen konnte (5:4). Zuvor bezwang SFS die SpVgg Erkenschwick (2:0), Türkspor Dortmund ebenfalls im Elfmeterschießen (6:5) und den RSV Meinerzhagen (2:0).

Mit Bielefeld wartet jedoch ein ebenso formstarker Gegner, der schon im DFB-Pokal drei Erst- und einen Zweitligisten schlagen konnten. In der 3. Liga steht das Team auf dem vierten Platz - mit den Ambitionen, den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen.

Trotz der Unterschiede in der Spielklasse zwischen den beiden Teams unterschätzt Mitch Kniat, Cheftrainer von Arminia Bielefeld, den kommenden Gegner nicht. „Wir werden den Gegner genauso ernst nehmen, wie jeden anderen auch. Siegen ist eine absolute Top-Mannschaft in ihrer Liga. Das wird eine ganz harte Aufgabe.“

Auch Bielefeld-Kapitän Mael Corboz blickt im Vorfeld auf das Aufeinandertreffen. „Wir müssen bereit sein, das wird ein ekliges Spiel in Siegen. Wir wissen, dass wir die bisherige Saison im DFB-Pokal nur erreichen konnten, weil wir im vergangenen Jahr den Westfalenpokal gewonnen haben. Das muss auch dieses Jahr unser Ziel sein“, lautet seine Einschätzung.