Das Pokalspiel der SpVgg Erkenschwick bei Rot-Weiß Erlinghausen findet am Samstag nicht statt. Die "Schwicker" hatten mit einer einstweiligen Verfügung gegen das Geisterspiel Erfolg.

Teilerfolg für die SpVgg Erkenschwick! Das für Samstag geplante Viertelfinale im Westfalenpokal bei Rot-Weiß Erlinghausen wurde im Rahmen einer einstweiligen Verfügung abgesetzt. Der Gastgeber hatte beim Verband die Austragung ohne Zuschauer beantragt, da mit der Anreise von Erkenschwicker Problemfans zu rechnen sei.

Der Westdeutsche Fußballverband hatte dem zugestimmt. Eine Klage des Westfalenligisten, der mit ungefähr 300 Fans anreisen wollte, wurde zunächst vom Verband abgelehnt. Dagegen hatte Erkenschwick Berufung eingelegt. "Der WDFV hat uns soeben darüber informiert, dass im Wege einer einstweiligen Verfügung die Ansetzung unseres morgigen Pokalspiels aufgehoben ist. Das für morgen angesetzte Westfalenpokal-Viertelfinale wird deshalb nicht stattfinden!", schrieb der Verein am Freitagnachmittag in einem Post auf seiner Facebook-Seite. "Wie bereits bekannt ist, haben wir gegen das Urteil des Verbands-Sportgerichts vom 16.11.2022, welches die Entscheidung des Pokalspielleiters, das Spiel unter Ausschluss der Zuschauer stattfinden zu lassen bestätigt hat, Berufung eingelegt."

Aufgrund des kurzen Zeitraums zwischen dem erstinstanzlichen Urteil, der Berufungseinlegung und dem Pokalspiel ist es dem WDFV nicht möglich abschließend über unsere Berufung zu entscheiden.“

Die Entscheidung erreichte den Verein erst am Freitagnachmittag. „Wir begrüßen diese Verfügung, wenngleich wir bedauern, dass selbige erst so kurzfristig bekanntgemacht werden konnte, was jedoch in der Natur der Sache liegt. Wir begrüßen weiterhin, dass der Verband nun mit der gebotenen Sorgfalt und ohne zeitlichen Druck über die Hauptsache entscheiden und beraten kann“, schrieben die „Schwicker“.

Das für morgen angesetzte „Public Viewing“ am Stimberg fällt somit natürlich zumindest mit dem eigentlichen Inhalt auch aus. "Weiterhin sind wir davon überzeugt, dass der Entscheid des Pokalspielleiters keinen Bestand haben kann und freuen uns nun zusammen mit unserem Rechtsbeistand auf konstruktive Gespräche, Verhandlungen und Lösungsszenarien, damit dieses Spiel am Ende in einem Rahmen stattfinden kann, welcher für ein Westfalenpokal-Viertelfinale angemessen ist. Selbstverständlich mit Zuschauern!", erklärte der Verein. Man solle sich nun zusammensetzen und das weitere Vorgehen bezüglich des morgigen Events beraten.

Erlinghausen wird diese Entscheidung respektieren: "Da aufgrund der Wettervorhersage die Austragung der Partie sehr fraglich gewesen und eine Entscheidung über die Bespielbarkeit des Platzes erst morgen früh hätte getroffen wäre, müssen und können wir mit der Entscheidung leben und respektieren diese auch", schreibt der Verein seinerseits auf Facebook. "Wir warten in Ruhe ab, wie es weitergeht!".