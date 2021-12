Westfalenpokal: Preußen Münster souverän - Halbfinalisten stehen fest

Im Westfalenpokal spielten Preußen Münster und die Spvgg. Erkenschwick am Mittwoch den letzten Halbfinalteilnehmer aus. Der Favorit setzte sich souverän mit 5:0 durch.

Im Westfalenpokal stand am Mittwochabend das letzte Viertelfinale auf dem Programm. Drittliga-Aufstiegskandidat Preußen Münster traf dabei zuhause auf den Westfalenligisten Spvgg. Erkenschwick (Platz fünf in der Westfalenliga 1).

Die Voraussetzungen waren klar, das Spiel beim 5:0 auch. Denn der Regionalligist Preußen Münster erwischte gegen den Traditionsverein mal wieder einen tollen Start und ging schon nach zwei Minuten in Führung. Jan Dahlke traf nach Vorarbeit von Luke Hemmerich zum 1:0 für den Favoriten, der gegen tief stehende Erkenschwicker auch in der Folge alles im Griff hatte. Nur das zweite Tor fehlte. Mit dem 1:0 ging es in die Pause.

Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff scheiterten die Hausherren erneut. Manuel Farrona Pulido traf nur den Pfosten. Nach 58 Minuten war es wieder Pulido, diesmal scheiterte er an der Latte. Im dritten Versuch machte es der Angreifer besser. Nach 64 Minuten traf Pulido zum 2:0 - gleichzeitig die Vorentscheidung. Thorben Deters legte drei Minuten später das 3:0 nach. Dahlke traf zum 4:0, Deters besorgte mit seinem zweiten Tor den Endstand.

Für Preußen Münster geht es in der Liga am Samstag (14 Uhr) bei Alemannia Aachen weiter. Erkenschwick trifft in der Westfalenliga am Sonntag (14:30 Uhr) zuhause auf den SV Rödinghausen II.

Westfalenpokal: Die Ergebnisse im Viertelfinale in der Übersicht

TuS Ennepetal - SC Verl 0:6

SpVgg Vreden - Rot Weiss Ahlen 1:2

Eintracht Rheine - SV Rödinghausen 3:4 n.E.

Preußen Münster - Spvgg. Erkenschwick 5:0