Pokal: Blamage für Wegberg-Beeck, Viktoria Köln knapp gegen A-Ligist

Durch eine bittere Niederlage ist der FC Wegberg-Beeck aus dem Mittelrheinpokal ausgeschieden. Viktoria Köln hatte derweil viel Mühe mit einem A-Ligisten.

Bitterer Abend für den FC Wegberg-Beeck: Der Regionalligist ist am Mittwoch im Achtelfinale des Mittelrheinpokals ausgeschieden. Die Mannschaft von Mark Zeh unterlag beim Fünftligisten FC Hürth mit 1:2 nach Verlängerung - trotz 40-minütiger Überzahl. Damit ist nach dem Bonner SC, der in der ersten Runde beim FC Pesch scheiterte, bereits der zweite Regionalligist ausgeschieden.

Dabei erwischten die Beecker eigentlich einen Start nach Maß. Nach einem Abspielfehler des Hürther Torhüters war Jonathan Benteke zur Stelle und traf zum 1:0 für den Favoriten nach nur zwölf Minuten. In der Folge machte der Keeper seinen Fehler aber wieder wett und parierte mehrfach glänzend. Die Hausherren steckten derweil nicht auf, spielten couragiert mit und kamen nach der Pause durch Alexander Vaaßen zum Ausgleich (52.). Bei Hürth stand übrigens das frühere Riesen-Talent des 1. FC Köln, Taner Yalcin, in der Startelf, der nach mehreren Stationen in der Türkei wieder in seine Heimat zurückgekehrt ist.

Nachdem Hürths Mardochee Essengue in der 80. Minute Gelb-Rot sah, schien die Partie zunächst allerdings wieder in Richtung Wegberg zu kippen. Doch der Gastgeber verteidigte weiterhin kompromisslos und überstand so auch noch die komplette Verlängerung - ehe der Schiedsrichter in der 122. Minute noch einmal einen Freistoß für Hürth gab. Den sehenswerten Versuch lenkte Beeck-Keeper Tiago Estevao gerade noch an die Latte, doch Luka Ziegler war als schnellster Akteur beim Abpraller und drückte die Kugel zum umjubelten 2:1 für die Hausherren über die Linie. Direkt danach war Schluss.

Möller rettet Viktoria gegen A-Ligist

Wesentlich mehr Mühe als erwartet hatte Viktoria Köln derweil beim SV Weiden. Der Drittligist siegte beim A-Ligisten lediglich mit 1:0! Nikolaj Möller erzielte in der 41. Minute vor 800 Zuschauern das Tor des Tages für die Mannschaft von Olaf Janßen. Zwar hatte der Trainer seine Mannschaft auf vielen Positionen umgestellt, doch so ein hartes Stück Arbeit kam wohl auch für die Höhenberger überraschend. "Respekt an den Gastgeber, starke Partie von euch", schrieb die Viktoria nach dem Spiel auf ihren Vereinskanälen.

Das Achtelfinale im Überblick

SV Weiden - Viktoria Köln 0:1

FC Hürth - FC Wegberg-Beeck 2:1 n.V.

Eintracht Hohkeppel - 1. FC Düren

FC Flerzheim - 1. FC Spich

VfL Vichttal - FC Pesch

TuS Oberpleis - Borussia Freialdenhoven (alle 9. Dezember)

Germania Teveren - Fortuna Köln (15. Januar 2022)

Alemannia Aachen - TuS Langerwehe (26. Januar 2022)