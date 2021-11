Mittelrheinpokal: Viktoria Köln ohne Probleme in Runde zwei

Viktoria Köln hat die zweite Runde des Mittelrheinpokals erreicht. Der Drittligist gab sich beim TuS Untereschbach am Montagabend keine Blöße.

Fußball-Drittligist Viktoria Köln hat die zweite Runde des Mittelrheinpokals erreicht. Die Höhenberger gewannen am Montagabend bei A-Ligist TuS Untereschbach mühelos mit 7:1. 1000 Zuschauer sahen allerdings, wie der krasse Außenseiter immerhin zwischenzeitlich zum 1:2-Anschlusstreffer durch Maurice Müller (30.) kam, mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Doch letztendlich gab sich die Mannschaft von Olaf Janßen keine Blöße. Federico Palacios (4.), Nikolaj Möller (15., 50.), ein Eigentor (68.), Albert Bunjaku (76., 84.) und Seokju Hong (89.) schossen die Tore für die Viktoria.

Am Mittwoch greifen noch zwei Regionalligisten in den Wettbewerb ein. Der FC Wegberg-Beeck gastiert beim FC Union Schafhausen, Fortuna Köln spielt beim FC Hennef. In der vergangenen Woche musste bereits der Bonner SC nach einer Niederlage im Elfmeterschießen beim FC Pesch die Segel streichen.