Der Sieger im Niederrheinpokal muss einen Teil der Prämien für das Erreichen der 1. Runde im DFB-Pokal abgeben.

Die Gewinner der Verbandspokale freuen sich nicht nur darüber, in der ersten Runde im DFB-Pokal auf einen großen Verein treffen zu können. Sie freuen sich auch über einen Geldregen, denn pro Runde wird einiges an Prämien an die Klubs verteilt, die sich für den Wettbewerb qualifiziert haben.

In der laufenden Saison 2024/25 gab es zum Beispiel 209.453 Euro für das Erreichen des DFB-Pokals. Doch die Amateurvertreter kassieren hier nicht die volle Summe.

Denn die Verbände behalten einen Teil ein. Am Niederrhein sind das zum Beispiel 25 Prozent. Bedeutet: RWE kassierte in der ersten Runde des DFB-Pokals der laufenden Spielzeit 157.090 Euro, 52.363 Euro gingen an de FVN.

In den Durchführungsbestimmungen des FVN heißt es mit Blick auf die kommende Saison: "Der Sieger des Niederrheinpokals erhält durch den DFB für die Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2025/2026 eine Geldleistung. Deren Höhe beträgt 75 Prozent der Summe, die durch das DFB-Präsidium für die Teilnahme an der 1. Hauptrunde ausgeschüttet wird. Die restlichen 25 Prozent tritt der Sieger an den FVN ab, damit dieser diesen Betrag auf weitere Teilnehmer verteilen kann. Das Präsidium des FVN legt den Verteilerschlüssel jährlich fest."





Der Verband gibt hier vor: "Um der vorstehenden Zielrichtung zur Umsetzung zu verhelfen, tritt der Teilnehmer hiermit 25 Prozent zuzüglich etwaiger anfallender Umsatzsteuer des an ihn für die Teilnahme an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals durch den DFB zu zahlenden Betrags an den dies übernehmenden FVN ab. Er willigt zugleich ein, dass der FVN dem DFB diese Abtretung unmittelbar mitteilt und diesem zur unmittelbaren Zahlung des abgetretenen Teilbetrags an sich auffordert. Der FVN verpflichtet sich zugleich, den Betrag ausschließlich nach Maßgabe des durch das Präsidium festgelegten Verteilungsschlüssels zu verwenden."





So viel wurde pro Runde im DFB-Pokal an die Teilnehmer 2024/25 ausgeschüttet

Für die erste Runde: 209.453 Euro

Für die zweite Runde: 418.906 Euro

Für die dritte Runde: 837.813 Euro

Für die Viertelfinalspiele: 1.675.625 Euro

Für die Halbfinalspiele: 3.351.250 Euro

Für den Final-Verlierer: 2.880.000 Euro

Für den DFB-Pokal-Sieger: 4.320.000 Euro