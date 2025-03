Mit 1:2 (1:0) verlor Rot-Weiß Oberhausen im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen. Moritz Stoppelkamp war nach Spielende bedient.

1:2 (1:0) verlor Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen und ist damit im Halbfinale des Niederrheinpokals ausgeschieden. Torschütze Moritz Stoppelkamp sah eine unglückliche Niederlage.

Ein tolles Spiel gezeigt, mindestens gleichwertig gewesen, das Spiel in drei Minuten aus der Hand gegeben und verloren – so lässt sich die Partie aus Sicht von RWO zusammenfassen.

Auch Stoppelkamp, in der 25. Minute Schütze des Oberhausener Führungstreffers, war nach Spielende natürlich enttäuscht, stellte sich aber trotzdem den Fragen der Presse.

RevierSport sprach mit Stoppelkamp über...

… das Spiel: „Es ist einfach sehr enttäuschend. Wir waren schon die bessere Mannschaft. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft. Ich weiß nicht, in welchem Abstand die Tore gefallen sind, aber da haben wir einfach ein paar Minuten nicht aufgepasst. Über 90 Minuten waren wir schon die bessere Mannschaft, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Wir sind ausgeschieden, Rot-Weiss Essen ist weiter. Schade.“

… die entscheidenden Situationen im Spiel: „Natürlich hätten wir einen nachlegen können. Nach dem Gegentreffer war auf einmal diese Unordnung da. Wir haben uns geschüttelt, haben weiter alles versucht. Wir haben weiter nach vorn gespielt. Am Ende ist es einfach schade, weil wir ein Weiterkommen schon verdient hätten. Wir haben bis zum Schlusspfiff alles herausgehauen.“

… die Verletzungen: „Da haben wir schon Pech gehabt. Wir mussten mit Pierre Fassnacht, Tanju Öztürk und Nico Klaß drei Innenverteidiger verletzungsbedingt auswechseln. Dass dann da etwas Unordnung ist, ist klar.“

… die RWO-Fans: „Das war klasse, das hat Spaß gemacht, vor einer solchen Kulisse zu spielen. Das kann gerne etwas öfter vorkommen. Ein solches Highlight-Spiel ist dann etwas ganz Besonderes. Da kribbelt es einfach immer wieder.“





… Rot-Weiss Essen: „Die Essener wissen, dass sie glücklich weitergekommen sind. Wir waren besser und können uns nicht viel vorwerfen. Fußball ist ein Ergebnissport. Rot-Weiss Essen hat ein Tor mehr geschossen und ist damit ins Finale eingezogen.“

… den Rest der Saison: „Wir wollen Spiele gewinnen. Wir hatten einen beschissenen Februar, das muss man so klar sagen. Wir wollen uns jetzt weiterentwickeln. Dass wir so gut dastehen, hätte man vor der Saison nicht für möglich gehalten. Da hatte man ganz andere Ziele. Wir wollen an die Leistungen, die wir bis zum Januar gezeigt haben, anknüpfen.“