Für Rot-Weiss Essen könnte das Niederrheinpokal-Halbfinalspiel bei Rot-Weiß Oberhausen keine größere Priorität genießen. Das betonte RWE-Coach Uwe Koschinat nochmals auf der Pressekonferenz.

Regionalliga gegen 3. Liga: Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Am Samstag (22. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) ist es so weit.

Rund 15.000 Zuschauer, davon knapp 6000 Essener, werden im Stadion Niederrhein erwartet. RWE ist Titelverteidiger und der Favorit. Aber auch Uwe Koschinat, Essens Trainer weiß, dass dies vor einem Pokalfight kaum eine Rolle spielt.

Auf der Pressekonferenz sprach Koschinat über...

... das Pokalspiel in Oberhausen: "Der Pokal hat bekanntlich eigene Gesetze. Das Spiel wird seine Besonderheiten haben. Es wird einen Sieger geben und auf der anderen Seite jemanden, der sehr niedergeschlagen sein wird. Das wollen wir nicht sein, wir wollen mit unseren Fans feiern."

... den Außenseiter RWO: "Ich habe das schon öfter erlebt, dass, wenn eine Mannschaft relativ frühzeitig das ganz große Ziel, nämlich den Aufstieg, nicht mehr umsetzen kann, dann ein Wettbewerb bleibt, in dem man alles reinhauen kann. Das wird für Oberhausen das Pokalspiel sein."

Ich denke nur an eine Sache, am Ende Pokalsieger zu sein. Und wenn es dafür null Euro gäbe, dann würde ich trotzdem alles dafür tun. Ich als Trainer werde irgendwann in meiner Karriere nicht nach verdientem Geld eingestellt, sondern nach Bewertung von Erfolgen. Manche Dinge sind überhaupt nicht relativierbar - und dazu gehört ein Pokal am Ende einer Saison. Uwe Koschinat

... die Spieler von RWO: "Spieler wie Tanju Öztürk, Moritz Stoppelkamp, Michel Niemeyer oder Pierre Fassnacht sind erfahrene Jungs, die sich vor der großen Kulisse nicht ins Höschen machen werden. Timur Mehmet Kesim wird zeigen wollen, wie gut er ist. Er hat ja seine ersten Schritte als Profi bei RWE gemacht. Zudem gibt es weitere Spieler mit RWE-Vergangenheit oder auch aktuelle RWO-Verantwortliche, die bei RWE gearbeitet haben. Diese Leute wird man nicht motivieren müssen."

.... den 38-jährigen Moritz Stoppelkamp: "Stoppelkamp funktioniert überall und in jeder Liga, er scort in 17 Spielen 17 Mal - obwohl jeder weiß, wie gut er ist. Er hat eine große Qualität. Aber diese haben wir in unserer Mannschaft auch."

... das Jahr 2025 von RWO: "Ich habe mir sechs komplette Spiele auf Video angeschaut, darüber hinaus war unser Co-Trainer Lars Fleischer zweimal im Stadion, hat die Partie in Duisburg gesehen, die RWO fast selbstverständlich sicher mit 2:0 gewonnen hat. Die nicht so positiven RWO-Ergebnisse vor dem Paderborn-Spiel sind aus meiner Sicht deswegen zustande gekommen, weil im Wettbewerb aus dem Aspekt heraus, den ganz großen Wurf am Ende nicht schaffen zu können, man schon ein bisschen losgelassen hat. Sonst hätte RWO Spiele wie zuletzt in Hohkeppel oder davor gegen Uerdingen und Türkspor gezogen. Da bin ich mir sicher."

... Elfmeterschießen im Training: "Wir haben kein Elfmeterschießen trainiert. Ich bin mir über die Qualität der Schützen dermaßen im Klaren, dass wir das nicht in eine Einheit gepackt haben."

... die garantierten 250.000 Euro bei einer DFB-Pokal-Teilnahme: "Ich denke nur an eine Sache - am Ende Pokalsieger zu sein. Und wenn es dafür null Euro gäbe, dann würde ich trotzdem alles dafür tun. Ich als Trainer werde irgendwann in meiner Karriere nicht nach verdientem Geld eingestellt, sondern nach Bewertung von Erfolgen. Manche Dinge sind überhaupt nicht relativierbar - und dazu gehört ein Pokal am Ende einer Saison. Und wenn wir den in der Hand halten, dann hast du definitiv was geschafft - ob es dafür Kohle gibt oder nicht. Ich will diesen Pokal - und dafür gehört eine Topleistung im Halbfinale."