Keine 24 Stunden mehr, dann wird es heiß im Stadion Niederrhein: RWO bittet RWE zum Halbfinal-Tanz im Niederrheinpokal. Uwe Koschinat ist voller Tatendrang.

Bevor Uwe Koschinat den Medienvertretern in die Personalsituation von Rot-Weiss Essen einen Einblick gewährte, wollte er einen zugeschalteten Journalisten speziell begrüßen.

"Ich will gegenüber den anderen Medienvertretern keineswegs respektlos klingen, will aber an dieser Stelle betonen, wie sehr es mich freut, dass ich hier Uli Potofski zugeschaltet sehe. Ich möchte ihn herzlich grüßen. Er ist eine absolute Kommentatoren-Legende meiner Jugend. Ich freue mich, dass er auch bei diesem tollen Spiel zwischen RWO und RWE als Kommentator fungieren wird. Wie professionell Uli Potofski arbeitet, zeigt er, in dem er sich auch hier zuschaltet und vorbereitet", sagte Koschinat.

Dann legte der RWE-Trainer mit der Personalsituation los. Bis auf Nils Kaiser, Thomas Eisfeld, Ekin Celebi (alle verletzt) und Julian Eitschberger (Länderspiel-Reise mit der U20-Nationalmannschaft) sowie Tom Moustier steht Koschinat der komplette Kader zur Verfügung. Heißt auch: Nach vielen Monaten wird Manuel Wintzheimer wieder zum Spieltagskader gehören.

Die letzte Hoffnung für einen Moustier-Einsatz ist derweil dahin. "Wir wollten schauen, wie er sich fühlt und Freitag einen Anlauf nehmen. Aber er kam nicht einmal in den Fußballschuh. Das sagt wohl alles", berichtete Koschinat.

So könnte die RWE-Startelf bei RWO aussehen: Wienand - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Voufack, Gjasula, Kaparos (Müsel), Brumme (Wagner) - Safi, Arslan, Martinovic.

Er ergänzte: "Es ist keine schwerwiegende Verletzung, aber der Fuß ist dick und die Schmerzen sind sehr groß. Ich hoffe, dass er uns in der kommenden Woche vielleicht wieder zur Verfügung stehen wird. Da müssen wir abwarten. In Oberhausen wird Tom aber nicht dabei sein."

Und: Moussa Doumbouya - derjenige, der Moustier foulte - ist Koschinat auch nicht böse. Er erklärte: "Nein, da gibt es keine Konsequenzen. Wir fordern Vollgas im Training und da passieren leider auch mal solche Dinge. Ich habe mit Moussa gesprochen. Und es sind ja zwei dicke Kumpel, da will keiner einem etwas Böses. Wir wollen ein scharfes Training. Ich glaube aber schon, das weiß auch Moussa, dass diese Situation vermeidbar gewesen wäre. Ich will es aber jetzt auch nicht größer machen als es ist."

Derweil wird nicht Jakob Golz, sondern Felix Wienand das RWE-Tor hüten. Für Koschinat überhaupt kein Problem. Dieser stärkt dem nominellen Golz-Ersatzmann den Rücken: "Wir stehen sportlich zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung. Felix soll und muss in solchen Spielen zeigen, wie gut er ist. Er verfügt über ein großes Potenzial."