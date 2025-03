Niederrheinpokal: RWO mit Sondertrikot gegen RWE - das sagen Gregorius und Uhlig

Rot-Weiß Oberhausen wird im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen mit einem Sondertrikot auflaufen.

Rot-Weiß Oberhausen wird am Samstag (22. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in einem Sondertrikot um den Niederrheinpokal-Finaleinzug gegen Rot-Weiss Essen kämpfen. Dabei können sich die Kleeblätter auf die Unterstützung zweier Partner besonders freuen.

Wie der Regionalligist am Freitag (21. März) bekanntgab, wird RWO wie gewohnt im heimischen Stadion Niederrhein in einer weißen Oberbekleidung auflaufen. Jedoch wird es vor allem auf der Brust und auf den Ärmeln eine Veränderung geben.

So wird die Trikotbrust durch die Firma "Nottenkämper" verziert. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren starker Partner an der Seite der Rot-Weißen und war unter anderem in den vergangenen beiden Finalspielen im Niederrheinpokal als Brustsponsor aktiv. Ein Zeichen der Verbundenheit zum Verein.

"Wir wissen die langjährige Unterstützung der Firma Nottenkämper sehr zu schätzen. Vor allem im Niederrheinpokal war die Verbundenheit zwischen RWO und Nottenkämper besonders zu spüren und zu sehen. Daher freuen wir uns, dass wir auch im wichtigen Halbfinal-Derby gegen RWE auf die Unterstützung des Unternehmens zählen können", sagt Maximilian Gregorius, Geschäftsführer der Kleeblätter, zum Brustsponsoring des Sondertrikots.

Doch auch auf den RWO-Trikot-Ärmeln wird es eine Veränderung geben. Mit "caravan-rent.me" findet sich hier das Logo eines ehemaligen rot-weißen Partners wieder.

Das in Essen ansässige Unternehmen bietet mit der Vermietung von Wohnmobilen, Wohnwagen und Vans ein vielfältiges Angebot für jede Urlaubsreise. Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender bei Rot-Weiß Oberhausen, freut sich über die Partnerschaft im Halbfinale: "Mit caravan-rent.me konnten wir in guten und konstruktiven Gesprächen einen Partner für das Sondertrikot gewinnen, der eine RWO-Vergangenheit hat. Das Ärmelsponsoring ist für beide Seiten ein idealer Einstieg in eine mögliche Intensivierung der Partnerschaft."