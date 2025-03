Gute 24 Stunden vor dem Halbfinal-Kracher im Niederrheinpokal zwischen RWO und RWE lüftete ein Essener Keeper ein kleines "Geheimnis" und verriet, wer im RWE-Tor stehen wird.

Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Am Samstag (22. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) steht das brisante Nachbarschaftsduell im Niederrheinpokal-Halbfinale auf dem Programm.

Oft machen Trainer vor diesen Spielen ein großes Geheimnis, was die Startelf betrifft. Uwe Koschinat sagte nach dem jüngsten 1:1 gegen Dynamo Dresden: "Das wird ein sehr emotionales und wichtiges Spiel. Es ist ein K.o-Spiel. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Oberhausen, bei allem Respekt, keine ernsthaften Aufstiegsambitionen mehr hegen kann. Also bleibt ihnen das eine Spiel, mit dem du gefühlt die ganze Saison retten kannst. Wir wollen natürlich auch ins Finale einziehen. Wir werden mit der maximal stärksten Mannschaft antreten müssen und auch wollen."

Bei den Worten "mit der maximal stärksten Mannschaft" wurden viele Fans hellhörig und fragten sich, ob denn der RWE-Trainer im Halbfinale nun doch Stammtorwart Jakob Golz den Vorzug vor Pokaltorhüter Felix Wienand geben wird?

Die Antwort gab Wienand am Freitagmorgen (21. März) im RWE-Videoformat "07-Fragen" höchstpersönlich. Wienand: "Klar werde ich im Kasten stehen und freue mich auf alle RWE-Fans, die am Samstag in Oberhausen im Stadion sein werden."

Alles andere als eine Nominierung des 22-Jährigen hätte dann doch überrascht. Denn immerhin verlängerte Wienand vor wenigen Tagen seinen Vertrag bei RWE und die Verantwortlichen haben großes Vertrauen in den Golz-Ersatzmann. In vier Niederrheinpokalspielen, die Wienand in dieser Saison bestritt, kassierte er auch nur einen Gegentreffer und spielte dreimal zu Null.

So könnte die RWE-Startelf bei RWO aussehen: Wienand - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Voufack, Gjasula, Kaparos (Müsel), Brumme (Wagner) - Safi, Arslan, Martinovic.

Auch wenn Koschinat seine beste Elf auf den Rasen schicken will, wird ihm das aufgrund von Verletzungen und einer Länderspiel-Abstellung nicht gelingen. Denn neben Julian Eitschberger (wird wohl von Eric Voufack in Oberhausen vertreten), der mit der deutschen U20-Nationalmannschaft unterwegs ist, wird auch Tom Moustier (Diagnose noch offen) fehlen. Er verletzte sich im Training. Am Freitag (21. März, 14 Uhr) könnte RWE dann auf der Pressekonferenz eine genaue Moustier-Diagnose kommunizieren. Ihn wird in Oberhausen entweder der defensive Part Jimmy Kaparos - wie schon bei Viktoria Köln - oder die offensivere Variante Torben Müsel ersetzen.