BVB Can freut sich auf Klub-WM - "Wäre schön, wenn wir etwas in der Hand hätten"

Borussia Dortmund nimmt an der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft teil, die vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird. BVB-Kapitän Emre Can äußert sich im Vorfeld.