RWO - RWE: Heimbereich ausverkauft, für RWE-Kurve gibt es noch wenige Tickets

Ganz Oberhausen fiebert dem Pokalderby gegen RWE entgegen. Im RWO-Bereich gibt es keine Karten mehr.

Am Samstag (14 Uhr) steigt im Stadion Niederrhein das Derby-Halbfinale zwischen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen und Drittligist Rot-Weiss Essen.

RWE geht als Favorit in die Partie gegen RWO, doch die Kleeblätter wollen zu Hause den großen Wurf schaffen und die Essener aus dem Wettbewerb kegeln.

Klar ist: Es wird voll in Oberhausen. Im Vorfeld gab es einige Hinweise von Rot-Weiß Oberhausen, damit die Durchführung der Partie klappt wie geplant.

Stadion/Kassen/Tickets

Der Heimbereich ist bereits restlos ausverkauft. Nur für den Gästebereich sind noch einige Stehplatz-Tickets erhältlich - 5800 Karten wurden in Essen bisher abgesetzt. Wenn alle Karten weggehen, wären 15.000 Besucher im Stadion.

Demnach werden lediglich die Tageskassen an der Kanalkurve für die Gästefans geöffnet sein. Diese öffnen zeitgleich mit den Stadiontoren zwei Stunden vor Spielbeginn um 12 Uhr. Aufgrund der hohen Zuschauerzahl empfiehlt sich eine frühe Anreise ins Stadion.

STOAG-Shuttle-Service

Rot-Weiß Oberhausen empfiehlt aufgrund der begrenzten Parkplatzsituation rund um das Stadion Niederrhein die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hierfür hat die STOAG einen Shuttle-Service für alle RWO-Fans vom Hauptbahnhof und dem Bahnhof Sterkrade eingerichtet. Los geht es vom Hauptbahnhof bereits ab 11:45 Uhr im 15-Minuten-Takt. Die letzte Abfahrt erfolgt um 13:45 Uhr.

Vom Bahnhof Sterkrade geht es ebenfalls ab 11:45 Uhr im 15-Minuten-Takt Richtung Stadion Niederrhein. Die letzte Abfahrt erfolgt um 13:30 Uhr. Vom P+R-Parkplatz an der Werthfeldstraße in Osterfeld pendeln die Busse der STOAG ab 11:45 Uhr im 15-Minuten-Takt mit Halt am Stadion und zusätzlichem Halt am Parkplatz P4. Hier ist die letzte Abfahrt um 13:45 Uhr.

Anreise mit dem PKW

Für die Anreise mit dem PKW ist die Baustelle im Bereich Buschhausener Straße/Kreuzung „Zum Eisenhammer“ zu beachten. Aufgrund der veränderten Verkehrsführung kann es hier zu Verzögerungen bei der Anreise kommen. Eine frühe Anreise und das weite Umfahren des Baustellenbereichs wird empfohlen.

Zudem ist zu beachten, dass Parkkarten aus dem Ligabetrieb für das Pokalspiel keine Gültigkeit haben.

Fanshop

Pünktlich zum Halbfinal-Derby ist der RWO-Fanshop wieder gefüllt. So sind die Heimtrikots wieder in den Größen M-3XL zum Preis von 70 EUR erhältlich. Außerdem sind neben einer Tasse auch zwei Schals neu in das Sortiment aufgenommen worden.