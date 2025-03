Niederrheinpokal: Bruns: "Sieg RWO. Für Essen reicht das" - Mario Basler: "RWE gewinnt 3:1!"

Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Am Samstag (22. März, 14 Uhr) steigt das Niederrheinpokal-Halbfinale im Stadion Niederrhein. So tippen die Experten.

Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Das Niederrheinpokal-Halbfinale (22. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) elektrisiert beide Fanlager. Mit rund 15.000 Zuschauern wird das Stadion Niederrhein so gut wie ausverkauft sein.

RevierSport hat vor dem heißen Nachbarschaftsduell des Regionalligisten RWO gegen den Drittligisten RWE bei einigen ehemaligen Spielern und Trainern beider Klubs nach einem Expertentipp angefragt.

Vorweg: Jörn Nowak, einst Spieler, Sportchef und Trainer in Oberhausen und Manager in Essen, wollte sich nicht äußern. Das sind die Tipps:

Patrick Bauder (Spieler und Manager bei RWO): "Ich glaube, dass es so ist, dass die Chancen bei 40:60 stehen. Essen spielt eine überragende Rückrunde und ist die beste Drittliga-Mannschaft in 2025. RWO hat ergebnistechnisch nach dem überragenden Derbysieg beim MSV Duisburg nicht mehr geliefert. Ich hoffe aber natürlich auf einen Oberhausen-Sieg. Tipp: RWO siegt nach Verlängerung."

Hans-Günter Bruns (RWO-Trainer-Legende): "Wenn man einmal RWOler war, dann drückt man natürlich den Kleeblättern die Daumen. Bei dieser Paarung denke ich sofort an eine Partie: Nach dem Aufstieg 2007 in die Regionalliga haben wir 4:1 gegen Rot-Weiss Essen gewonnen. Das war schön. RWO war die letzten Wochen nicht gut in Form, aber ich sage es mal so: Sieg RWO! Für Essen reicht das (lacht)."

Raphael Steinmetz (Ex-RWO-Stürmer): "2:1 RWO! Ich denke, dass das für den Verein sehr wichtig wäre. Oberhausen befindet sich im Umbruch und will in der nächsten Saison angreifen. Da wäre ein Finaleinzug, inklusive eines Sieges und der DFB-Pokal-Teilnahme, natürlich Goldwert."

Jürgen Luginger (Ex-RWO-Trainer und -Spieler): "Mein Herz schlägt für RWO. Aber ich kenne Essen aus der 3. Liga. Sie sind stark. Ich glaube, dass sie 3:1 gewinnen."

Benjamin Weigelt (Ex-RWO- und RWE-Profi): "Essen ist der Favorit. Sie sind sehr gut in Form. Aber genau das ist die große Chance für RWO. So ist eben der Pokal, dass nicht immer die formstärkste Mannschaft gewinnt. Ich glaube schon, dass RWO RWE an einem guten Tag schlagen kann. Mein Tipp: 1:1 - und in der Verlängerung kann dann alles passieren. Ich würde mich freuen, wenn es so kommt und RWO das Spiel lange offen halten kann und in der Verlängerung gewinnt. Das hoffe ich gar nicht, sondern das ist eher mein Bauchgefühl."

Achim Weber (Ex-RWO- und RWE-Stürmer): "Das wird, glaube ich, eine klare Kiste für Essen: 2:0! Sie haben sich in der Winterpause gut und gezielt verstärkt und sind die beste Drittliga-Rückrundenmannschaft. Wenn es in den letzten Jahren zwischen RWO und RWE etwas enger war, dann wird es diesmal klar für Essen ausgehen."

Siegmar Bieber (Ex-RWO- und -RWE-Profi): "Ich glaube, dass das ein enges Spiel wird, das Rot-Weiß Oberhausen im Elfmeterschießen gewinnt. Mit RWO bin ich auch in die 2. Bundesliga aufgestiegen und habe tolle Jahre erlebt. Der Wechsel nach Essen war letztendlich ein Fehler für mich persönlich. Trotzdem ist das natürlich ein guter Verein, der sich in den letzten Jahren wieder nach vorne entwickelt hat. Aber mein Herz schlägt ganz klar für die Kleeblätter."

Erwin Koen (Ex-RWE-Profi): "Wir hatten immer unsere Schwierigkeiten gegen RWO. Das wird kein einfacher Job für RWE. Aber Essen muss das schaffen. Sie haben einfach die bessere Qualität. Ich tippe auf einen 2:1-Sieg nach 90 Minuten für Rot-Weiss Essen."

Mario Basler (Ex-RWO-Trainer und Ex-RWE-Spieler): "Rot-Weiss Essen verfolge ich natürlich als Drittligist. Sie sind auch immer ein Thema in unserem Podcast am Montag. Uwe Koschinat ist mein Freund und ich freue mich, dass er die Wende mit RWE geschafft hat. Ich bin mir fast sicher, dass sie die 3. Liga halten. RWO und die Regionalliga verfolge ich weniger. Ein Tipp für Samstag? Es ist ein heißes Derby und Pokalspiel, aber ich sage, dass RWE mit 3:1 gewinnt!"