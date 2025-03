Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Am Samstag (22. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) steigt das Nachbarschaftsduell im Stadion Niederrhein. Es geht um den Final-Einzug.

Genau zum richtigen Zeitpunkt hat Rot-Weiß Oberhausen seine Negativserie von vier sieglosen Spielen - zwei Unentschieden, zwei Niederlagen - beendet.

Am vergangenen Samstag besiegte RWO die Reserve des Zweitligisten SC Paderborn mit 2:0. "Man geht nach einem Sieg schon mit einem anderen Gefühl in die Woche. Wir haben sowieso eine gute Stimmung in der Mannschaft, aber Sieglos-Serien hinterlassen doch Spuren. Das gehört auch zur Wahrheit. Hätte ich mir vor dem vergangenen Wochenende ein Szenario ausmalen dürfen, dann wäre es genau so gewesen. Jetzt konzentrieren wir uns voll und ganz auf Rot-Weiss Essen", sagt Dennis Lichtenwimmer, der bis Wochenmitte in Wien weilt.

Der RWO-Sportchef freut sich auf das große Duell gegen die Rot-Weissen aus Essen. Die Chancen beziffert Lichtenwimmer auf 40:60 Prozent für den Drittligisten.

Lichtenwimmer: "Im Dezember oder Januar hätte ich uns sogar leicht vorne gesehen oder von einem Fifty-Fifty-Spiel gesprochen. Denn da war das Momentum bei uns. Aber mittlerweile hat sich doch etwas geändert und RWE ist richtig gut drauf. Wir waren es zuletzt weniger. Essen hat nur eine Niederlage in den letzten neun Spielen einstecken müssen und wirkte äußerst sattelfest. Sie sind am Samstag schon favorisiert."

Ganz Oberhausen glaubt an einen Sieg - wir auch. Wir werden alles tun, um am Ende ins Finale einzuziehen Dennis Lichtenwimmer

Doch RWO will sich nicht kleiner machen als es die Kleeblätter sind. Ganz Oberhausen fiebert dem Duell entgegen. Der Heimbereich ist so gut wie ausverkauft. Im Gästeblock sind noch einige der 5000 Karten zu erwerben. Bei 15.000 Zuschauern würde RWO "ausverkauft" vermelden. "Ich denke, dass es am Ende auf jeden Fall 14.000 plus X Zuschauer sein werden. Das ist schon eine Ansage", freut sich Lichtenwimmer.





Der 35-Jährige weiß auch, dass Essen in den 2000er Jahren nur selten im Stadion Niederrhein gewinnen konnte. "Der Heimvorteil ist auf jeden Fall sehr wichtig für uns. Zuletzt haben wir auch das Finale in Essen verloren. Somit haben wir auch noch einige Rechnungen mit RWE offen", betont Lichtenwimmer. "Ganz Oberhausen glaubt an einen Sieg - wir auch. Wir werden alles tun, um am Ende ins Finale einzuziehen."

Am Samstag wird den Essenern im Halbfinale in Oberhausen Julian Eitschberger fehlen. Dem Rechtsverteidiger der Rot-Weissen begegnete Lichtenwimmer am Montag am Düsseldorfer Flughafen. Eitschberger und Schalkes Max Grüger flogen nach Berlin zur deutschen U20-Nationalmannschaft, Lichtenwimmer hat beruflich in Wien zu tun. Lichtenwimmer: "Ich habe den Jungs in meinen Gedanken alles Gute für die Länderspiel-Reise gewünscht - und uns für das Niederrheinpokal-Halbfinale."