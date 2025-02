Das Niederrheinpokal-Halbfinale RWO gegen RWE wird sicher ausverkauft sein. Zu Problemen im Vorverkauf äußerten sich nun die Oberhausener.

Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Am 22. März (14 Uhr) steigt das prestigeträchtige Halbfinale im Niederrheinpokal im Stadion Niederrhein.

Seit wenigen Tagen läuft der Vorverkauf in Oberhausen, viele Karten sind bereits weg, doch beim Verkauf lief nicht alles glatt, daher entschuldigten sich die "Kleeblätter" nun für die Probleme.

In einer Mitteilung hieß es: "Wir möchten uns an dieser Stelle für die Unannehmlichkeiten und den hervorgerufenen Unmut, die im Zusammenhang mit dem Vorverkaufsstart am vergangenen Samstag entstanden sind, entschuldigen. Uns haben in den letzten Tagen einige Nachrichten erreicht, die sich kritisch mit dem Ablauf und der Organisation des Ticketverkaufs beschäftigen. Wir bedauern die dadurch ausgelöste Unzufriedenheit und arbeiten hinter den Kulissen gemeinsam mit unserem Ticket-Dienstleister an einer Optimierung der Abläufe, um den Vorverkauf zukünftig reibungsloser und fanfreundlicher abwickeln zu können."

In Oberhausen sind nur noch Resttickets verfügbar. Nach aktuellem Stand sind im Heimbereich nur noch Stehplätze in den Blöcken 1 und 4 der Emscherkurve zum Preis von 13 EUR erhältlich. Diese können im Onlineshop, dem RWO-Fanshop (Mo. + Do., 14:30-18:30 Uhr) und an allen weiteren Vorverkaufsstellen erworben werden. VIP-Karten sind in der RWO-Geschäftsstelle erhältlich.

Durch die Probleme im Vorverkauf wurde zum Beispiel die Reservierungsfrist für Dauerkarteninhaber, die am Samstag nicht am Vorverkauf teilnehmen konnten, verlängert. Alle Dauerkarteninhaber können ihren gewohnten Sitzplatz bis einschließlich Montag, 17. Februar, buchen.

Tickets für Gästefans können ausschließlich über Rot-Weiss Essen erworben werden. Über den Vorverkaufsstart informiert RWE separat.

Im zweiten Halbfinale trifft am gleichen Tag der Oberligist Union Nettetal auf den Regionalliga-Spitzenreiter MSV Duisburg.