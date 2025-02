Niederrheinpokal: RWO gegen RWE - so kommen Fans an Eintrittskarten

Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg gegen Union Nettetal: so lauten die beiden Halbfinal-Paarungen im Niederrheinpokal 2024/2025.

Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Bei diesem Niederrheinpokal-Knaller am Samstag (22. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) wollen natürlich sehr viele Fans beider Lager dabei sein. Die gute Info: es gibt noch Karten. Die schlechte: es gibt nur noch wenige Tickets.

Nachdem am Samstag (8. Februar) der RWO-Vorverkauf für das Halbfinale im Niederrheinpokal startete, ist bereits der Großteil des Stadion Niederrheins ausverkauft.

Dabei hatten am Samstagnachmittag zunächst RWO-Dauerkarteninhaber, Mitglieder und Tageskarteninhaber für das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte (1:1) ein Vorverkaufsrecht.

Nun wurde die Reservierungsfrist für Dauerkarteninhaber, die am Samstag nicht am Vorverkauf teilnehmen konnten, verlängert. Alle Dauerkarteninhaber können ihren gewohnten Sitzplatz bis einschließlich Montag, 17. Februar, buchen. Dies ist telefonisch über die LMS-Hotline möglich (01803 019040, 0,09 €/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/min).

Preise Stehplatz Heimfans - Revierkraft-Tribüne Vollzahler 13 Euro Ermäßigt 10 Euro Sitzplatz Heimfans STOAG-Tribüne Vollzahler 20 Euro evo-Haupttribüne Vollzahler 28 Euro Rollstuhlfahrer (inkl. Begleitperson) 10 Euro VIP-Karten Vollzahler 150 Euro Stehplatz Gästefans - Kanalkurve Vollzahler 13 Euro Ermäßigt 10 Euro Sitzplatz Gästefans - evo-Haupttribüne Vollzahler 28 Euro stehen ausschließlich über den RWE-Vorverkauf zur Verfügung

Und wie Rot-Weiß Oberhausen zu Wochenbeginn informierte, ist der freie Vorverkauf für das Pokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen gestartet. RWO betont auf seiner Homepage: Sitzplätze stehen nur noch in begrenzter Anzahl auf der STOAG-Tribüne in Block D zur Verfügung.

Tickets sind online und in allen Vorverkaufsstellen verfügbar. Der RWO-Fanshop öffnet in der Woche gewohnt am Montag, 10. Februar, und Donnerstag, 13. Februar, von 14:30 bis 18:30 Uhr. Am Montag (10.02.) waren in der RWO-Geschäftsstelle keine Tickets verfügbar. Dort können Tickets erst ab Dienstag (11. Februar) erworben werden.

Ermäßigte Tickets stehen ausschließlich im Stehplatzbereich zur Verfügung. Sitzplätze für Gästefans gibt es nicht online, sondern nur über den RWE-Vorverkauf. Die STOAG-Tribüne darf nicht mit Fanutensilien der Gastmannschaft betreten werden. Das Ordnungspersonal ist angewiesen und berechtigt, entsprechenden Personen den Zutritt zum Stadion zur verwehren.