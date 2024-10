Im Niederrheinpokal-Achtelfinale wird es einen Tausch des Heimrechts geben. Der FC Kray verzichtet auf seine Heimpartie.

Der Landesligist FC Kray und der Regionalligist Wuppertaler SV werden das Achtelfinale im Niederrheinpokal beschließen. Denn die Partie, die am Mittwoch (30. Oktober, 19:30 Uhr) angepfiffen wird, ist die letzte in der kommenden Runde.

Doch der Underdog aus Essen-Kray wird nicht - wie es dem Verein zusteht - in der heimischen KrayArena antreten. Die beiden Klubs einigten sich darauf, dass das Heimrecht getauscht wird. Gespielt wird also im Bergischen beim Wuppertaler SV. Zuvor gab es viele Gespräche, in denen auch Sicherheitsbedenken ein Thema waren.

Nach Absprache der Klubs, dem Verband und den Sicherheitsbehörden stand die Entscheidung. Björn Hillebrand, der 2. Vorsitzende des FC Kray, erklärt: "Man muss immer Pro und Contra abwägen. Ein Spiel bei uns wäre mit hohen Sicherheitsauflagen verbunden gewesen, was zu hohen Kosten geführt hätte. Wir sind dann an den Wuppertaler SV herangetreten und in diesen Gesprächen sind wir schnell übereingekommen, dass ein Heimrechttausch für beide Seiten die beste Lösung ist. Hinsichtlich des Ablaufes sind wir aktuell dabei, den Ablauf so zu gestalten, dass möglichst viele Krayer Anhänger nach Wuppertal kommen. Es geht nun in die Detailplanung und die Feinabstimmung mit dem Wuppertaler SV, sowie um Klärung, wie wir es hinbekommen, dass unsere Mannschaft beim Spiel möglichst zahlreich und lautstark unterstützt wird. Hier werden wir zeitnah Informationen geben."

Das Achtelfinale im Niederrheinpokal in der Übersicht Freitag, 11. Oktober 2024, 19:30 Uhr

SSVg Velbert - MSV Duisburg

Samstag, 12. Oktober 2024, 14:30 Uhr

VfB 03 Hilden - Rot-Weiss Essen

Sonntag, 13. Oktober 2024, 15 Uhr

SV Sonsbeck - TVD Velbert

TSV Meerbusch - Union Nettetal

Dienstag, 15. Oktober 2024, 19:30 Uhr

VfB Homberg - Rot-Weiß Oberhausen

Mittwoch, 16. Oktober 2024, 19:30 Uhr

SC St. Tönis - Germania Ratingen 04/19

ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt

Mittwoch, 30. Oktober 2024, 19:30 Uhr

Wuppertaler SV - FC Kray