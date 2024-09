Mülheimer FC 97 gegen Rot-Weiss Essen: So lautet eines der Spiele in der 2. Runde des Niederrheinpokals. Jetzt steht auch fest, wann und wo diese Begegnung stattfindet.

Große Freude beim Mülheimer FC 97: Der Oberligist darf seine Spiel in der 2. Runde des Niederrheinpokals gegen Titelverteidiger Rot-Weiss Essen im heimischen Ruhrstadion austragen. Das bestätigte Ahmet Inal auf RS-Nachfrage am Dienstagabend (3. September).

"Ja, das ist richtig. Wir haben gerade eben das grüne Licht erhalten. Unsere Verantwortlichen um Geschäftsführer Cem Aydemir haben einen tollen Job gemacht und haben den Verband davon überzeugt, dass dieses Spiel bei uns über die Bühne gebracht werden kann. Das ist einfach sensationell - eine tolle Nachricht, die auch noch einmal die Mannschaft pushen wird", berichtet der MFC-Trainer.

Am Sonntag, 8. September, 15 Uhr, wird das Nachbarschaftsduell MFC gegen RWE dann an der Mülheimer Friesenstraße angepfiffen.

Das offizielle Fassungsvermögen des Ruhrstadions beträgt 6000 Zuschauer. "Ich hoffe, dass auch über 5000 Fans kommen werden. Wir werden alles zusammentrommeln, was geht. Und die RWE-Fans haben ja eine sehr kurze Anfahrt. In Mülheim gibt es auch viele Essener. Das wird im Stadion auf jeden Fall sehr voll."

Mit Adin Hrustic (zuletzt Tus Bövinghausen) konnte der Mülheimer FC 97 noch einen Innenverteidiger verpflichten. "Er wird uns weiterhelfen", freut sich Coach Ahmet Inal.

Sportlich blickt Drittligist Rot-Weiss Essen auf vier Punkte aus vier Drittliga-Begegnungen zurück. Mülheim hat in drei Oberliga-Partien bisher drei Zähler gesammelt. Beide Mannschaften tun sich noch schwer und die Motoren stottern noch. Das weiß auch Inal.

Unser Ziel wird es am Sonntag auch sein Rot-Weiss Essen vor Probleme zu stellen. Ich war selbst Profi und weiß aus Erfahrung, dass man solche Spiele gegen Amateure nicht gerne spielt. Das sind Pflichtaufgaben. Wir wollen diese Pokal-Hürde für RWE mit der Unterstützung unserer leidenschaftlichen Zuschauer so schwer wie möglich machen Ahmet Inal

Inal: "Sowohl wir als auch RWE sind noch nicht in Topform. Aber das ist meistens so am Saisonbeginn. Dieses Pokalspiel ist aber von der Ligaform völlig losgelöst. Für uns ist das ein mega Highlight und wir haben großen Respekt vor dem Gegner - mehr aber auch nicht. Wir haben ja schon letztes Jahr gesehen, was der ETB Schwarz-Weiß zum Beispiel geschafft hat: da musste RWE bis ins Elfmeterschießen. Unser Ziel wird es am Sonntag auch sein Rot-Weiss Essen vor Probleme zu stellen. Ich war selbst Profi und weiß aus Erfahrung, dass man solche Spiele gegen Amateure nicht gerne spielt. Das sind Pflichtaufgaben. Wir wollen diese Pokal-Hürde für RWE mit der Unterstützung unserer leidenschaftlichen Zuschauer so schwer wie möglich machen."