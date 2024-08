Landesliga Kanoglu kehrt nach Bottrop zurück - "Steinmetz ist eine Ansage an die Liga"

Am kommenden Wochenende rollt auch der Ball in den Amateurklassen des Fußballverbandes Niederrhein. In der Landesliga 2 kommt es zu einem heißen Duell: VfB Bottrop gegen Arminia Klosterhardt.