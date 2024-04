Niederrheinpokal: Finale Rot-Weiss Essen gegen RWO - Klare Tendenz beim Austragungsort

Rot-Weiss Essen hat im Niederrheinpokal das Finale erreicht und trifft dort auf Rot-Weiß Oberhausen. Findet die Neuauflage wieder in Essen statt?

Rot-Weiss Essen hat die Pflicht erfüllt. Durch einen glanzlosen 3:1 (2:1)-Sieg gegen den Oberligisten Ratingen 04/19 zog der Drittligist am Mittwochabend ins Finale des Niederrheinpokals ein.

Dort wartet wie schon im Vorjahr der Lokalrivale Rot-Weiß Oberhausen. Der Regionalligist hatte sich in der Vorwoche durch ein 3:0 gegen die Sportfreunde Baumberg für das Endspiel qualifiziert.

Zur Neuauflage des Finals zwischen RWE und RWO, das die Essener vor einem Jahr mit 2:0 gewannen, kommt es am 25. Mai. Der Sieger ist sicher für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert.

Offen ist noch, wo die Partie stattfinden wird. Nach Informationen dieser Redaktion gibt es aber eine klare Tendenz. Es wird wohl erneut auf eine Austragung des Endspiels im Essener Stadion an der Hafenstraße hinauslaufen. Es ist zu erwarten, dass der Fußballverband Niederrhein diese Entscheidung in den nächsten Tagen verkündet.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand und sind vor allem finanzieller Natur. RWO-Präsident Hajo Sommers hatte bereits angedeutet, dass sich die Oberhausener mit einer erneuten Austragung in Essen anfreunden könnten. 60 bis 70.000 Euro weniger würde RWO einnehmen, wenn das Spiel im Oberhausener Stadion Niederrhein stattfinden würde.

Die Zuschauerkapazität an der Hafenstraße ist höher, es gibt mehr VIP-Plätze und somit auch bessere Vermarktungsmöglichkeiten. „Und die bringen Kohle“, hatte Sommers betont.

Das käme auch dem FVN entgegen, der zu 20 Prozent an den Einnahmen des Endspiels beteiligt wird. Beide Vereine erhalten je 40 Prozent aus den Erlösen. Geld gibt es freilich auch für den Pokalsieg und die Teilnahme am DFB-Pokal. In der laufenden Saison gab es 215.6000 Euro für die Qualifikation. Dazu kommen die Einnahmen eines weiteren Heimspiels.

RWE-Kaderplaner Marcus Steegmann hatte im Gespräch mit dieser Redaktion betont, dass das Budget für die kommende Saison in diesem Fall erhöht werden könne. Ein Heimspiel gegen einen Regionalligisten würde die Chancen für das beste Heimteam der 3. Liga deutlich steigern.

Ein weiteres Argument für den Austragungsort Essen ist das Thema Sicherheit. Beim letzten Pokalendspiel zwischen beiden Vereinen in Oberhausen kam es 2018 zu Ausschreitungen. Oberhausener Fans waren auf den Gästeblock zugestürmt, es kam zu tumultartigen Szenen. Im Essener Stadion ist dies leichter zu verhindern. Beim Endspiel im Vorjahr gab es keine besonderen Vorkommnisse.