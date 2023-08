Niederrheinpokal: Ab 18 Uhr im Liveticker - die Auslosung der zweiten Runde

Am Donnerstagabend (18 Uhr) wird die zweite Runde im Niederrheinpokal ausgelost. Alle Paarungen gibt es in unserem Liveticker.

Die erste Runde im Niederrheinpokal ist vorüber - und die ganz großen Überraschungen sind zum Auftakt ausgeblieben. Titelfavoriten wie die Drittligisten MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen oder Regionalligist Wuppertaler SV erledigten am Mittwochabend ihre Pflicht und zogen in die zweite Runde ein.

Welche Teams ihnen dort gegenüber stehen werden, entscheidet sich am Donnerstagabend. Für 18 Uhr hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) zur Auslosung geladen, während später am Abend die letzten vier Erstrunden-Duelle ausgespielt werden. An dieser Stelle berichten wir live über die vom früheren Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann gezogenen Paarungen.

Niederrheinpokal: So lief die erste Runde