Niederheinpokal: Final-Pleite gegen RWE - so erlebte Terranova sein letztes Spiel als RWO-Trainer

Mike Terranova wollte eigentlich mit seinen Gedanken nach der Finalniederlage gegen Rot-Weiss Essen alleine sein. Dann stellte er sich doch den Fragen der Journalisten.

Das 0:2 gegen Rot-Weiss Essen war das letzte Spiel von Mike Terranova als Trainer von Rot-Weiß Oberhausen. Weil es nach dem Finale im Westfalenpokal auch keine Presskonferenz gab, wollte der 46-Jährige anschließend die Gunst der Stunde nutzen und sich am liebsten ohne ein Abschiedsstatement vom Acker machen.

Dann blieb er doch stehen und stellte sich den Fragen, die er wohl so oder ähnlich schon befürchtet hatte. „Klar bin ich enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Aber auf die Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr, sehr stolz“, sagte er. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir bis auf ein, zwei Kleinigkeiten zu 100 Prozent alles das umgesetzt, was wir eigentlich wollten. Es ist einfach nur schade, dass wir uns nicht belohnt haben.“

Die Qualifkation für den DFB-Pokal wäre natürlich ein Riesenabschiedsgeschenk gewesen, das er dem Verein als Cheftrainer hinterlassen hätte. „Wir hatten mit Anton Heinz eine Riesenchance, wo er einfach noch ein paar Meter gehen muss. Das ist halt schade. In so einem Spiel musst du dann ein bisschen ruhiger sein. Und er hat die Qualität“, ärgerte sich Terranova. „Und dann kommt es, wie es kommen muss. Die machen mit der ersten Chance das Tor. Aber Simon Engelmann hat sich auch toll abgesetzt und macht das stark.“

Aber man müsse auch ein fairer Verlierer sein und Essen gratulieren. „Das ist schade, ich wäre in Essen sehr gerne mal in Führung gegangen, ich glaube, dann hätte es auch unser Spiel werden können."





Und dann kam das, wovor er eigentlich ausweichen wollte. Wie es ihm denn nun geht nach seinem letzten Spiel? Mit welchen Gefühlen er das Stadion verlassen wird? „Ich muss mal gucken“, erklärte er. „Wahrscheinlich wenn ich zuhause bin, werde ich mich damit beschäftigen. Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken.“ Dann schwenkte er wieder zum Sportlichen über. „Ich hätte mich natürlich gerne mit einem Sieg verabschiedet. Das wäre natürlich ein Traum gewesen. Gerade auch hier in Essen. Aber es hat nicht sollen sein. Trotzdem bin ich schon stolz, was die Mannschaft geliefert hat.“