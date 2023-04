RWO: In Kürze startet der Vorverkauf für das Finale gegen RWE

Am 3. Juni spielt Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiß Oberhausen. Für RWO-Fans startet der Kartenverkauf in Kürze.

Am 3. Juni wird das Stadion an der Hafenstraße in Essen vermutlich aus allen Nähten platzen. 19.000 Zuschauer werden erwartet, wenn in Niederrheinpokal-Finale Rot-Weiss Essen auf Rot-Weiß Oberhausen trifft.

RWE gegen RWO - das Derby um den Einzug in den DFB-Pokal. Für beide Mannschaften geht es um viel Prestige, aber um noch mehr Geld, denn die erste Runde im DFB-Pokal bringt eine sechsstellige SUmme ein.

Genau wie ein volles Stadion in Essen. RWO rechnet auch hier mit einer sechsstelligen Einnahme bei einem ausverkauften Stadion, denn fünf Prozent der Gelder gegen den Verband, der Rest wird zwischen Heim- und Auswärtsmannschaft geteilt.

Und der RWO-Block wird mit Sicherheut voll sein. Ab dem Samstag (6. Mai) können sich die Kleeblatt-Anhänger die begehrten Tickets sichern.

In der Zeit von 14 bis 18 Uhr findet der Vorverkauf am Kassenhaus auf dem Stadionvorplatz statt. Für Essen und Trinken ist dabei auch gesorgt. Zusätzlich dazu wird die Mannschaft vor Ort sein.

Die Preise in der Übersicht:

Stehplatz (Block G3): 13 Euro für Vollzahler, elf Euro für ermäßigte Karten Sitzplatz (Block G2, G1): 25 Euro für Vollzahler

Hinweis des Vereins: "Es ist nur ein sehr geringes Kontingent an ermäßigten Karten vorhanden. Ermäßigungen gelten nur für Schüler, Auszubildende und Studenten, nicht für Rentner."

Finaltag der Amateure: Die Finalspiele werden wie zuletzt im Rahmen des Finaltags der Amateure im Free-TV in einer Konferenz ausgestrahlt. Am 3. Juni wird der Finaltag der Amateure zum achten Mal über die Bühne gehen.

Das sind die Verbandspokal-Finals in NRW

Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen (3. Liga - Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga West)

Westfalenpokal: FC Gütersloh (Oberliga Westfalen) - SpVgg Erkenschwick (Westfalenliga I)

Mittelrheinpokal: 1. FC Düren (Regionalliga West) - Viktoria Köln (3. Liga)