Verbandspokale: Diese 15 Teams träumen noch vom Einzug in den DFB-Pokal

Im Niederrheinpokal, dem Westfalenpokal und dem Mittelrheinpokal wird es ernst. Diese Teams sind noch dabei und träumen von den großen Losen im DFB-Pokal.

Niederrheinpokal

Hier sind wir im Viertelfinale angekommen. Zwei Partien wurden bereits ausgetragen. Ratingen 04/19 gewann 3:0 beim SV Sonsbeck und der 1. FC Bocholt siegte mit 5:1 beim TSV Meerbusch.

Nun warten die beiden Teams auf ihre Gegner. Ratingen trifft auf den Sieger der Partie Rot-Weiß Oberhausen gegen den ASV Mettmann. Bocholt bekommt es mit dem Sieger des Topspiels zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen zu tun.

Die beiden offenen Viertelfinalpartien finden am Mittwoch (1. März, 19 Uhr) statt. RWO hat das Heimrecht getauscht und ist der haushohe Favorit gegen den Bezirksligisten aus Mettmann, der allerdings in der laufenden Saison schon drei Oberligisten aus dem Wettbewerb werfen konnte und in der Liga vor dem Aufstieg in die Landesliga steht.

Für den WSV steht mit dem Heimspiel gegen RWE das Spiel des Jahres an, nachdem der Drittliga-Aufstieg zu den Akten gelegt wurde. Wuppertal hofft auf 10.000 Besucher.

Westfalenpokal

Auch hier sind wir im Viertelfinale angekommen. Drei der vier Begegnungen wurden bereits gespielt. Der Delbrücker SC gewann 3:1 beim RSV Meinerzhagen. Der ASC Dortmund besiegte den SV Kutenhausen-Todtenhausen ebenfalls mit 3:1. Und der FC Gütersloh wollte hier mitmachen und gewann auch mit 3:1 - gegen den SC Obersprockhövel. Der letzte Halbfinalteilnehmer wird am Mittwoch (15. März, 19:30 Uhr) gesucht, wenn RW Erlinghausen auf die Spvgg. Erkenschwick trifft. Am Montag (27. Februar, 18.30 Uhr) wird das Halbfinale ausgelost.

Mittelrheinpokal

Am Mittelrhein wurde das Viertelfinale bereits komplett ausgespielt. Der SC Blau-Weiß 06 Köln gewann gegen BCV Glesch-Paffendorf 3:2. Der SV Eintracht Hohkeppel besiegte den Bonner SC 4:3. Der 1. FC Düren setzte sich mit 3:2 beim FC Hürth durch. Und im Topspiel gewann Viktoria Köln bei Alemannia Aachen mit 1:0 nach Verlängerung. Am Dienstag (28. Februar, 19 Uhr) werden die Halbfinalspiele gezogen.

Die Finalspiele werden wie zuletzt im Rahmen des Finaltags der Amateure im Free-TV in einer Konferenz ausgestrahlt. Am 3. Juni wird der Finaltag der Amateure zum achten Mal über die Bühne gehen.