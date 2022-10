ETB - RWE: Letzte Chance auf Sitzplatz-Tickets - so viele Karten sind schon weg

Kommende Woche steigt das Essener Stadtderby zwischen dem ETB Schwarz-Weiß und Rot-Weiss. So kommen Sie noch an Sitzplatz-Tickets.

Der Countdown für das Pokalderby zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und Rot-Weiss Essen läuft. Am kommenden Dienstag (19.30 Uhr, RS-Liveticker) empfängt Oberligist ETB den zwei Klassen höher spielenden Stadt-Rivalen am Uhlenkrug. Das Zuschauer-Interesse ist natürlich groß, nach RS-Infos sind bereits über 2000 Karten über die Theke gegangen.

Während im Stehplatz-Bereich noch eine Menge Ränge frei sind, ist die Sitzplatz-Tribüne nahezu ausverkauft. Wer noch eine Karte benötigt, sollte sich beeilen. Aufgrund von Rückläufern gehen noch einmal 40 Tickets in den Verkauf. Sie werden am Freitagnachmittag auf der Geschäftsstelle des ETB angeboten - zwischen 17 und 19 Uhr. Als Bezahlmethode wird ausschließlich Bargeld akzeptiert.





Derweil können die Stehplatz-Karten online im Ticketshop der Schwarz-Weißen erworben werden. Vor dem Pokal-Knaller sind die beiden Essener Vereine aber noch im Liga-Alltag gefordert. Der ETB empfängt am Samstag den TSV Meerbusch in der Oberliga Niederrhein (16 Uhr, RevierSport-Liveticker). RWE gastiert am Samstag beim SV Waldhof Mannheim mit Ex-Trainer Christian Neidhart (14 Uhr, RevierSport-Liveticker).