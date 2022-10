Schonnebeck-Trainer Tönnies schlägt nach Pokal-Aus Alarm: "Wirklich ein Unding"

Die SpVg Schonnebeck ist trotz Führung und Überzahl aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden. Trainer Dirk Tönnies ärgerte sich aber nicht über seine Mannschaft, sondern die hohe Belastung.

Viel bitterer kann ein Pokalspiel aus Sicht der SpVg Schonnebeck kaum laufen. Mit 2:5 verlor der Essener Oberligist nach Elfmeterschießen gegen den Ligakonkurrenten Ratingen 04/19. Dabei hatte die SpVg gleich zweimal in Führung gelegen und spielte ab der 72. Minute auch noch in Überzahl. Doch in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit konnte Moses Lamidi noch den Ausgleich für die Ratinger erzielen.

Im abschließenden Elfmeterschießen konnten die Schonnebecker tatsächlich keinen einzigen Versuch im Tor unterbringen, Ratingen dagegen alle drei, womit das Ausscheiden besiegelt war. Trainer Dirk Tönnies war nach Spielende enttäuscht. „Das tut schon richtig weh muss ich sagen. Die Jungs haben einen großen Pokalfight geliefert“, meinte der 48-Jährige, der aber nicht damit zufrieden war, wie seine Mannschaft in den letzten 20 Minuten mit einem Mann mehr auf dem Platz agierte.

Schonnebeck-Aus: Trainer Tönnies hadert

„Wir haben dann nach dem 2:1 in Überzahl das Fußballspielen eingestellt und Ratingen damit die Möglichkeit gegeben, zurück ins Spiel zu kommen. Das 2:2 hatte sich dann angedeutet, aber es ist natürlich trotzdem bitter, dass es quasi mit der letzten Aktion fällt. Wenn wir diese Situation noch überstehen, dann haben wir das Spiel gewonnen.“

Das schwache Elfmeterschießen wurmte Tönnies dabei deutlich weniger. „Das ist immer auch Glückssache“, betonte der SpVg-Coach. „Überhaupt kein Vorwurf an die Jungs. Wir haben über 60 bis 70 Minuten ein Riesenspiel gemacht und müssen bei unserer Vielzahl an Torchancen eigentlich schon in der ersten Halbzeit den Deckel drauf machen. Total schade für die Jungs, die ein tolles Spiel gemacht haben und jetzt mit leeren Händen dastehen.“

Schonnebeck: Lingk – Nikolai, Kern, Ketsatis, van den Woldenberg – Yerek (76. Dertwinkel), Bloch (119. Nguimba), Küper (76. Cetin), Kehrmann, Jozek (56. Brandner) – Badnjevic (92. Barra) Ratingen: Fenzl – Busch (120. Potzler), Jecksties, Koenders, Ilbay – Ari, Demircan, Lamidi – Hammoud (84. Yesil), Marzagua (79. Ridder), Hirsch (79. Bajraktari) Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong Zuschauer: 120 Tore: 1:0 Badjevic (43.), 1:1 Merzagua (68.), 2:1 Bloch (74.), 2:2 Lamidi (93.) Rote Karte: Jecksties (72.)

Viel Zeit um das Ausscheiden zu verdauen, bleibt seiner Mannschaft nicht, denn bereits am Sonntag geht es für die Schwalben weiter mit dem Ligaspiel beim MSV Düsseldorf. „Wir müssen das Positive aus dem Spiel mitnehmen. Wir haben eine Topmannschaft der Liga über weite Strecken sogar dominiert. Wenn wir die Leistung am Sonntag wieder abrufen, werden wir auch drei Punkte holen“, zeigte sich Tönnies optimistisch, betonte aber nochmal die Wichtigkeit des anstehenden Spiels gegen den Aufsteiger.

„Wir dürfen auf keinen Fall verlieren und damit weiter unten reinrutschen und auf der anderen Seite können wir uns mit einem Sieg ein wenig Luft verschaffen.“ Die kurze Regenerationszeit stieß dem Schonnebecker Trainer dabei allerdings extrem sauer auf. „Es gehen gerade wirklich viele Spieler ans Limit. Die Belastung ist extrem hoch mit den ganzen Englischen Wochen in Folge. Das ist wirklich ein Unding, gerade weil wir alle ja auch nebenbei arbeiten gehen. Das kann kein Körper im Amateurfußball auf Dauer verkraften.“