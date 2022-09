Niederrheinpokal: ETB gegen RWE - Austragungsort und Spieltermin stehen fest

Das Niederrheinpokal-Achtelfinale zwischen Schwarz-Weiß Essen und Rot-Weiss Essen wurde nach der Auslosung nun auch terminiert.

Schwarz-Weiß Essen gegen Rot-Weiss Essen: Dieses Spiel steigt im Niederrheinpokal-Achtelfinale und viele Fußballfans in der Ruhrmetropole sind heiß auf das Stadtderby.

Am Samstag einigten sich die Klubs auch auf einen Austragungsort und Spieltermin. Eigentlich ist das Achtelfinale für den 18. bis zum 20. Oktober vorgesehen. Doch das Essener Derby findet am 25. Oktober, 19.30 Uhr, im Stadion Uhlenkrug statt.

Karl Weiß, ETB-Vorsitzender, sagte am Samstag gegenüber RevierSport: "Wenn wir schon so ein Los ziehen, dann wollen wir auch in unserem Wohnzimmer spielen. Die Chance weiterzukommen ist gering, aber an der Hafenstraße wäre sie noch geringer. Deshalb wollen wir am Uhlenkrgu spielen. Zum Testspiel im vergangenen Sommer sind 2200 Fans zum Spiel ETB gegen RWE gekommen. Mal schauen, ob wir nun an die 5000er Marke herankommen. Wir werden auf jeden Fall einen Antrag stellen, der beinhaltet, dass wir ein paar hundert Fans mehr reinlassen dürfen als 5000."

Zur Debatte stand nach unseren Informationen auch ein Umzug in das Stadion an der Hafenstraße. Doch die Verantwortlichen des ETB rechnen eher mit 5.000 statt 10.000 Zuschauern, so dass ein Umzug wenig Sinn machen würde. "Natürlich müssen wir als Oberligist auch schauen, inwiefern ein Umzug finanziell für uns Sinn macht", meinte noch Günther Oberholz, ETB-Vorstandsmitglied nach dem Traumlos für die Schwarz-Weißen.

Ob Uhlenkrug oder Hafenstraße: Die Freude ist im ETB-Lager riesig. Oberholz: "Ein Derby im Pokal. Es gibt doch wirklich nichts Besseres. Wir freuen uns jetzt schon. Das ist ein Hammer-, Wahnsinns-Los."





Das Achtelfinale im Überblick:

TSV Meerbusch - SF Hamborn 07

TuRU Düsseldorf - 1. FC Bocholt

Spvg Schonnebeck - Ratingen 04/19

1. FC Kleve - SV Sonsbeck

Mülheimer FC 97 - Wuppertaler SV

ASV Mettmann - SSVg Velbert

KFC Uerdingen - Rot-Weiß Oberhausen

ETB SW Essen - Rot-Weiss Essen