Niederrheinpokal: So gehen RWO und der MSV in das Derby

Um 19 Uhr startet am Freitag das letzte Spiel der 2. Runde im Niederrheinpokal. Rot-Weiß Oberhausen trifft im Derby auf den MSV Duisburg.

Es ist das Topspiel der 2. Runde im Niederrheinpokal. Der Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen trifft auf den Drittligisten MSV Duisburg. Über 10.000 Zuschauer werden im Stadion Niederrhein erwartet, wenn das Derby um 19 Uhr angepfiffen wird.

Vor dem Spiel appellierte die Polizei an die Anhänger. "In Oberhausen sind sportbegeisterte und friedliche Fußballfans, die ihre Mannschaft anfeuern und unterstützen, immer gerne gesehen und stets herzlich willkommen", heißt es in einem Fanbrief. "Vor diesem Hintergrund werden wir gegenüber gewaltbereiten und gewalttätigen Personen entschlossen und konsequent vorgehen. Gleiches gilt bei Gewalt gegen Sachen oder bei Verhaltensweisen, die zu gewalttätigen Aktionen führen können."

Klar ist auch schon: Der Gewinner des Spiels wird im Achtelfinale erneut ein attraktives Spiel vor der Brust haben. Denn dann geht es zum ambitionierten Oberligisten KFC Uerdingen, die Partie würde in der Krefelder Grotenburg über die Bühne gehen.

In der ersten Runde setzte sich RWO mit 13:0 gegen den A-Kreisligisten MTV Union Hamborn durch. Der MSV gewann mit 8:0 bei Victoria Mennrath.

Für vier Oberhausener Spieler ist es ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Denn Leroy-Jacque Mickels, Tanju Öztürk, Daniel Davari und Nico Klaß haben eine MSV-Vergangenheit. Und beide Mannschaften wollen mit einem Erfolg neues Selbstvertrauen für die Liga sammeln. Denn RWO gewann keines der letzten vier Regionalliga-Spiele. Auch der MSV blieb in der 3. Liga zuletzt vier Mal in Serie sieglos.

So spielen RWO und der MSV

RWO: Davari - Winter, Wentzel, Klaß, Fassnacht - Lunga, Ngyombo - Dorow, Heinz, Mickels - Kreyer

MSV: Müller - Bitter, Senger, Fleckstein, Kölle - Michelbrink, Bakalorz, Mogultay - Ajani, Bouhaddouz, Ekene

Schiedsrichter: Christian Bandurski