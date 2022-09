Niederrheinpokal: Blamables Homberg-Aus, KFC siegt, Schonnebeck zittert sich weiter

In der zweiten Niederrheinpokal-Runde standen am Mittwoch zahlreiche Partien an. Der VfB Homberg ist raus, der KFC Uerdingen steht im Achtelfinale.

Im Niederrheinpokal sind mit Drittligist Rot-Weiss Essen und Regionalligist Wuppertaler SV am Mittwochabend zwei Titelkandidaten in die nächste Runde eingezogen. RWE besiegte den 1. FC Wülfrath mit 9:0, der WSV den VfL Benrath mit 5:2. Ein Oberligist hat sich derweil aus dem Wettbewerb verabschiedet. Der VfB Homberg unterlag mit 1:2 beim ASV Mettmann - ein blamables Resultat gegen einen Klub aus der Bezirksliga. Zumal der Gastgeber nach Toren von Yasin Sahin (59.) sowie Makuntima Ntuku (81.) sogar 2:0 führte. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit verkürzte Johannes Sabah. Für die Homberger war es der nächste Dämpfer nach dem schwachen Saisonstart. Der ASV hingegen ärgerte nach dem VfB Hilden in der ersten Runde erneut einen vermeintlich Größeren. Derweil löste der KFC Uerdingen seine Aufgabe beim klassentieferen Jahn Hiesfeld weitestgehend seriös. 3:1 hieß es am Ende aus Krefelder Sicht, Marcel Kretschmer (20.), Joshua Yeboah (56.) und Shun Terada (72.) trafen. Für Hiesfeld hatte Kerem Erbaykir zwischenzeitlich verkürzt (59.). Zittern musste die Spielvereinigung Schonnebeck: Im Oberliga-internen Duell bei den Sportfreunden Baumberg siegten die Essener mit 3:2, hätten es sich aber auch leichter machen können. Denn sie führten bis zum Beginn der Schlussviertelstunde mit 3:0. Ein Eigentor (12.), Wilfried Sarr (65.) und Marwin Studtrucker (72.) hatten dafür gesorgt. Doch dann kam Baumberg durch Shunta Onishi (75.) und Subaru Nishimura (77.) noch mal gefährlich nah. Niederrheinpokal: Die Ergebnisse der 2. Runde Dienstag, 13. September Mülheimer FC - TVD Velbert 3:2 n. V. SF Hamborn - Cronenberger SC 3:0 Mittwoch, 14. September ASV Mettmann - VfB Homberg 2:1 SC Kapellen-Erft - Ratingen 04/19 1:3 1. FC Wülfrath - Rot-Weiß Essen 0:9 Jahn Hiesfeld - KFC Uerdingen 1:3 TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Kleve 0:2 FC Kosova Düsseldorf - SV Sonsbeck 0:3 DJK/VfL Giesenkirchen - TuRU Düsseldorf 0:2 VfL Benrath - Wuppertaler SV 2:5 Sportfreunde Baumberg - Spvg Schonnebeck 2:3 Spvgg. Sterkrade-Nord - TSV Meerbusch 3:6 n. V. TSV Ronsdorf - SSVg Velbert 1:3 Donnerstag, 15. September, 20 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - ETB SW Essen Mittwoch, 21. September, 19.30 Uhr SV Straelen - 1. FC Bocholt Freitag, 23. September, 19 Uhr Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg

