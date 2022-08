RWO: Leicht und locker in die 2. Runde - A-Ligist im Stadion Niederrhein chancenlos

Rot-Weiß Oberhausen hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und ist in die 2. Runde des Niederrheinpokals eingezogen. A-Ligist MTV Union Hamborn war chancenlos.

Rot-Weiß Oberhausen ist im Niederrheinpokal eine Runde weitergekommen. Gegen den Duisburger A-Ligisten MTV Union Hamborn siegte der Regionalligist im heimischen Stadion Niederrhein mit 13:0.

Die RWO-Tore erzielten: Leroy-Jacques Mickels (3), Kilian Skolik (3), Matona-Glody Ngyombo (2), Jan-Lucas Dorow, Sven Kreyer, Tobias Boche, Kelvin Lunga und Jerome Propheter.

RWO: Benz - Fassnacht, Propheter, Petritt, Boche - Dorow, März (62. Lunga), Holthaus (46. Ngyombo) - Heinz (62. Rexha), Kreyer (52. Donkor), Mickels (52. Skolik). Benz - Fassnacht, Propheter, Petritt, Boche - Dorow, März (62. Lunga), Holthaus (46. Ngyombo) - Heinz (62. Rexha), Kreyer (52. Donkor), Mickels (52. Skolik). Hamborn: Klofac - Klein, Spazier, Strazzeri (51. Reinecke), Belghaus, Wegner (55. Neul), Stelzer, Kaspers, Steinbach, Poot, Theißen (51. Goralski). Schiedsrichter: Fabian Spitzer. Tore: 1:0 Dorow (13.), 2:0 Mickels (29.), 3:0 Kreyer (34.), 4:0 Mickels (41.), 5:0 Mickels (45.), 6:0 Boche (48.), 7:0 Ngyombo (50.), 8:0 Skolik (70.), 9:0 Lunga (75.), 10:0 Skolik (79.), 11:0 Propheter (83.), 12:0 Ngyombo (85.), 13:0 Skolik (89.). Zuschauer: 1015

"Bei allem Respekt für den Gegner: Für uns zählt nur ein deutlicher Sieg und das Weiterkommen. Der Niederrheinpokal und RWO sind nicht die gerade die engsten Freunde. Das wollen wir versuchen in dieser Saison zu ändern. Aber wir schauen erst einmal von Runde zu Runde", sagte RWO-Sportchef Patrick Bauder noch vor der Begegnung. Die Mannschaft ließ den Manager-Worten gegen Hamborn Taten folgen. Vielleicht schaffen es die Oberhausener ja dieses Mal bis ins Finale und werden "Freunde" mit dem Niederrheinpokal.

In der Liga läuft es für RWO aktuell auf jeden Fall gut. Am Samstag geht es mit zehn Punkten nach vier Spielen im Rücken zum Topspiel nach Rödinghausen. Bauder: "Der SV Rödinghausen ist eine top Mannschaft in der Liga. Wir treffen da auf eine super Truppe, die mit viel Erfahrung und physischer Stärke agiert. Der SVR ist von Trainer Carsten Rump immer bestens aufgestellt und für jeden Gegner eine große Herausforderung. Wir freuen uns auf diesen Vergleich."