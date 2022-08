Fischer vor Pokalspiel: "Schade, dass Sunday Oliseh nicht nach Katernberg kommt"

Die DJK Sportfreunde Katernberg treffen am Dienstagabend ab 19.15 Uhr auf den SV Straelen im Niederrheinpokal. Die Essener sind heiß.

Zwei Spiele, zwei Siege, 10:1 Tore: Der Saisonstart in die Bezirksliga-Spielzeit 2022/2023 ist der DJK Sportfreunde Katernberg gelungen. "Wir haben gegen den SC Velbert II und den Heisinger SV unsere gute Vorbereitung bestätigt und verdient mit 3:0 beziehungswiese 7:1 gewonnen. So kann es weitergehen", meint DJK-Trainer Sascha Fischer.

Am Dienstag wartet nun ein Bonusspiel auf die Katernberger. Regionalliga-West-Schlusslicht SV Straelen gastiert an der Meerbruchstraße in Essen-Katernberg zur 1. Runde des Niederrheinpokals.

Klar: Wir brauchen schon einen Sahnetag, einen perfekten Tag aus unserer Sicht. Da brauchen wir auch nicht drum herumzureden. Sascha Fischer

Coach Fischer träumt ein wenig und sagt: "Die haben in der Regionalliga noch nichts gerissen. Wenn wir es schaffen, die ersten Minuten ohne Gegentore zu überstehen und ein paar Nadelstiche zu setzen, dann werden sie anfangen nachzudenken. Das ist unser Plan für Dienstag. Wer weiß, was möglich ist." Er ergänzt aber auch: "Klar: Wir brauchen schon einen Sahnetag, einen perfekten Tag aus unserer Sicht. Da brauchen wir auch nicht drum herumzureden."

Als schade empfindet der Essener Bezirksliga-Trainer, dass die Straelener ohne Sunday Oliseh nach Katernberg kommen. Der nigerianische Olympiasieger von 1996 hatte erst am Wochenende sein Traineramt an der Römerstraße niedergelegt - RevierSport berichtete.

"Ja, dass wäre natürlich eine nette Zusatzgeschichte gewesen. Aber, wer weiß: Vielleicht lässt sich dann Frau Martina Voss-Tecklenburg bei uns auf der Sportanlage blicken", meint Fischer. Hier muss RevierSport Fischer enttäuschen. Denn nach unseren Informationen befindet sich Frau Tecklenburg mit ihrem Ehemann Hermann, Boss des SV Straelen, im Urlaub auf Mallorca. Aber auch sie werden das Pokalspiel der Straelener sicherlich via Liveticker oder auf anderen Wegen interessiert verfolgen.