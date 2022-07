Niederrhein-Pokal: Auslosung für die erste Runde ist angesetzt - alle 64 Teilnehmer

Die neue Saison steht in den Startlöchern. Nun hat der Fußballverband Niederrhein angekündigt, wann er die erste Runde im Niederrheinpokal auslosen wird.

Am 21. Mai hatte der SV Straelen für die Überraschung gesorgt und den Niederrheinpokal gewonnen. Der Titelträger hat sich somit für den DFB-Pokal qualifiziert und trifft dort auf den FC St. Pauli aus der 2. Bundesliga. Und da die neue Spielzeit bereits immer näher rückt - am Sonntag, 7. August ist der Saisonstart -, hat der FVN auch schon bekannt gegeben, wann die erste Runde im Niederrheinpokal ausgelost wird.

Am Dienstag, 19.Juli, lädt der FVN in den Konferenzsaal der Sportschule Wedau. Dort wird dann nicht nur die erste Runde der Herren, sondern auch der Frauen ausgelost. Das gab der Verband am Freitagnachmittag bekannt. Jeweils ein Vertreter der teilnehmenden Vereine ist dazu eingeladen. Auch in diesem Jahr sei ein Livestream geplant. Dieser soll über die Internetseite des FVN zu empfangen sein. Eine Verlinkung gäbe es bis dahin auch über www.fvn.de

Teilnehmen werden jeweils die letztjährigen Dritt-, Regional- und Oberligisten. Hinzu kommen 34 Qualifikanten aus den Kreispokalen.

Die Teilnehmer in der Übersicht:

Qualifikation über die 3. Liga: MSV Duisburg

Qualifikation über die Regionalliga: Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen, SV Straelen, 1. FC Bocholt

Qualifikation über die Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen, VfB Homberg, VfB Hilden, SSVg Velbert, Sportfreunde Baumberg, Ratingen 04/19, TVD Velbert, 1. FC Kleve,1. FC Monheim, Spvg Schonnebeck, ETB SW Essen, TSV Meerbusch, TuRU Düsseldorf, Union Nettetal, TV Jahn Hiesfeld, SC St. Tönis, Cronenberger SC, FC Kray, FSV Duisburg, Spvgg Sterkrade-Nord, SC Düsseldorf-West, Sportfreunde Niederwenigern, SC Velbert, 1. FC Mönchengladbach.

Qualifikation über den Kreispokal:

DU/MH/DIN: Mülheimer FC 97, MTV Union Hamborn, Sportfreunde Hamborn

Düsseldorf: FC Büderich, VfL Benrath, FC Kosova Düsseldorf

Essen: ESC Rellinghausen, DJK SF Katernberg, SV Burgaltendorf

Kempen/Krefeld: VSF Amern, SC Niederkrüchten, TSV Krefeld-Bockum

Kleve/Geldern: SF Broekhuysen, Alemannia Pfalzdorf,TSV Wachtendonk-Wankum

Rees/Bocholt: DJK SF 97/30 Lowick, Hamminkelner SV, BW Dingden

Wuppertal/Niederberg: 1. FC Wülfrath, TSV Ronsdorf, ASV Mettmann

Mönchengladbach/Viersen: Sportfreunde Neuwerk, Victoria Mennrath, DJK/VfL Giesenkirchen

Oberhausen/Bottrop: FC Sterkrade 72, VfB Bottrop, Rhenania Bottrop

Grevenbroich/Neuss: VfL Jüchen-Garzweiler, SC Kapellen-Erft

Moers: SV Sonsbeck, FC Viktoria Alpen

Solingen: BV Gräfrath, TSV Solingen

Remscheid: SV 09/35 Wermelskirchen