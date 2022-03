NR-Pokal: So läuft der Vorverkauf für Bocholt - MSV Duisburg

Der 1. FC Bocholt fiebert dem Viertelfinale im Niederrheinpokal entgegen. Am 6. April (19:30 Uhr) geht es gegen den MSV Duisburg. So läuft der Vorverkauf

Noch acht Teams hoffen am Niederrhein auf den Einzug in die erste Runde im DFB-Pokal. Unter anderem der Oberligist 1. FC Bocholt, der am 6. April auf den Drittligisten MSV Duisburg trifft.

Gespielt wird am Bocholter Hünting und der Vorverkauf beginnt nun. 2500 Besucher dürfen die Partie im Stadion verfolgen. Die Bocholter gehen davon aus, dass die Karten schnell alle vergriffen sein werden. Gäste-Fans können ihre Tickets über den MSV Duisburg beziehen. Für die Duisburger gibt es 400 Vollzahler- und 200 ermäßigte Stehplatz-Tickets.

Die Karten an die Anhänger der Bocholter werden in zwei Etappen vergeben.

Etappe 1: Der erste Vorverkaufstermin in der Geschäftsstelle am Montag, 28. März (16 bis 20 Uhr) ist exklusiv nur für Mitglieder des Vereins und Inhaber von aktuellen Saison-Dauerkarten reserviert. Die Abgabe pro Person ist dabei begrenzt auf drei3 Sitzplatz-Tickets und zehn Stehplätze. Als Nachweis dient der Mitgliedsausweis oder die aktuelle Dauerkarte. Der exklusive VVK für Mitglieder- und Dauerkarten-Inhaber findet ausschließlich offline, das heißt an der Geschäftsstelle am Hünting, statt.

Etappe 2: Die weiteren - für alle Fans verfügbaren - Vorverkaufstermine in der Geschäftsstelle sind: Di, 29.03. (18 bis 20 Uhr), Mi, 30.03. (16 bis 20 Uhr), Do, 31.03. (18 bis 20 Uhr), Fr. 01.04. (18 bis 20 Uhr), Mo, 04.04. (18 bis 20 Uhr).

Die Ticketpreise:

Tribüne Sitzplatz: € 15,-

Stehplatz Vollzahler: € 10,-

Stehplatz ermäßigt: € 8,- (berechtigt zum ermäßigten Eintritt sind Mitglieder des 1. FC, Jugendliche bis 17 Jahre, Schüler/Studenten/Azubis, Rentner und Menschen mit Behinderung)

Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt