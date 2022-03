Die Entscheidung durch die Behörden ist gefallen: Der 1. FC Bocholt darf den MSV Duisburg im Niederrheinpokal-Viertelfinale im eigenen Stadion empfangen.

Das Niederrheinpokal-Viertelfinale zwischen dem Oberligisten 1. FC Bocholt und dem Drittligisten MSV Duisburg kann am 6. April 2022 um 19.30 Uhr in der Gigaset Arena am Bocholter Hünting stattfinden. Das teilten die zuständigen Behörden nach umfangreichen Sicherheitsprüfungen dem 1. FC nun mit.

Ein zwischenzeitlich im Raum stehendes Ausweichen in ein anderes Stadion ist somit nicht nötig.

Der Ticketvorverkauf wird online und in der Geschäftsstelle in zwei Schritten erfolgen: 1. Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber haben ab Montag, den 28. März, ein exklusives Vorkaufsrecht. Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber haben ab Montag, den 28. März, ein exklusives Vorkaufsrecht. 2. Einen Tag später (29. März) beginnt der reguläre Vorverkauf für alle Interessierten. Ausführliche Informationen hierzu folgen zeitnah unter 1fcbocholt.de

"Die Partie können aufgrund der derzeitigen Kapazitätsbeschränkung am Hünting bis zu 2499 Zuschauer live im Stadion verfolgen. Nach der aktuellen - aber nur noch bis 2. April gültigen - Corona-Schutzverordnung NRW gilt die 3G-Regelung und keine Maskenpflicht", heißt es von Seiten des aktuellen Oberliga-Zweiten am Niederrhein.

Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen des Niederrheinpokals-Wettbewerb bilden FC Kray gegen Wuppertaler SV, ETB Schwarz-Weiß Essen gegen SV Straelen und Spielvereinigung Schonnebeck gegen Rot-Weiss Essen. Titelverteidiger ist der Wuppertaler SV, der im Niederrheinpokal 2021 den SV Straelen im Finale besiegte und dann in der 1. Runde des DFB-Pokal nach Verlängerung gegen Bundesligist VfL Bochum scheiterte.