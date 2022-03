Die Fans sind gespannt, wann die Viertelfinalspiele im Niederrheinpokal ausgelost werden. In dieser Woche darf wieder mitgefiebert werden.

Zwei Spiele des Achtelfinals müssen noch ausgetragen werden. Am Mittwoch (9. März, 19.30 Uhr) trifft der FC Kray auf die TVD Velbert und eine Woche später (16. März, 19.30 Uhr) spielen der 1. FC Bocholt und 1. FC Kleve den letzten Viertelfinalisten aus.

Beide werden aber schon am Donnerstag wissen, auf wen sie denn im möglichen Viertelfinale treffen könnten. Wie RevierSport nämlich erfuhr, findet die Auslosung des Niederrheinpokal-Viertelfinals am Donnerstag (10. März) ab 13 Uhr in der Sportschule Duisburg-Wedau statt.

Der Rahmenterminkalender 1. Runde: 21. - 23. September 2021 2. Runde: 12. - 14. Oktober 2021 3. Runde: 20. November 2021 Achtelfinale: 1. - 3. März 2022 Viertelfinale: 30. März - 1. April 2022 Halbfinale: 19./20. April 2022 Endspiel / Finaltag der Amateure: 21. Mai 2022

Dann werden die Fans von MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, SV Straelen, ETB Schwarz-Weiß Essen, Spielvereinigung Schonnebeck und eben dem Sieger aus Kray/Velbert sowie die Bocholter und Klever gespannt Richtung Duisburg schauen.

Titelverteidiger des Wettbewerbs ist der Wuppertaler SV, der im Mai 2021 den SV Straelen im Finale in der MSV-Arena besiegte. In der ersten Runde des DFB-Pokals scheiterte der WSV nur hauchdünn in der Verlängerung am Bundesligisten VfL Bochum, der wiederum nur knapp das Halbfinale verpasste und in der 120. Minute mit 1:2 gegen den SC Freiburg im Viertelfinale scheiterte.

Diese Vereine konnten den Niederrheinpokal bislang gewinnen:

9 Titel: Rot-Weiss Essen (1995, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020)

6: Wuppertaler SV (1985, 1999, 2000, 2005, 2007, 2021)

3: MSV Duisburg (1989, 2014, 2017)

3: Rot-Weiß Oberhausen (1996, 1998, 2018)

2: KFC Uerdingen (2001, 2019)

2: FC Remscheid (1991, 1994)

2: SSVg Velbert (2003, 2006)

2: ETB SW Essen (1987, 2010)

1: 1. FC Bocholt (1983)

1: Bor. Mönchengladbach Amateure (1997)

1: VfB Speldorf (2009)

1: Sportfreunde Baumberg 1 (2013)