TVD Velbert: Kein Gegentor im Jahr 2022 – Auch im Pokal gegen den FC Kray?

Der TVD Velbert hat noch kein Tor in der Oberliga-Niederrhein im Jahr 2022 kassiert. Vor dem Pokalspiel am Mittwoch gibt Coach Marcel Bastians seinem Team zwei Tage frei.

Es läuft beim TVD Velbert: Gegen die SF Niederwenigern gewannen sie am Samstag mit 1:0 und bleiben damit in der Oberliga Niederrhein im dritten Spiel im Jahr 2022 noch ungeschlagen.

Ein ganz spätes Tor von Ishmael Schubert-Abubakari bescherte dem Team von Marcel Bastians den zehnten Saisonsieg. „Niederwenigern stand sehr kompakt. Wir sind aber das ganze Spiel dran geblieben und hatten viele Torchancen“, ordnet Bastians den Sieg als „verdient“ ein. Ebenfalls erfreulich für den Coach: Der bisher verletzte Winter-Neuzugang Marcel Lange wurde eingewechselt und leitete das Tor mit ein.

Die Aufstiegsrunde so gut wie sicher

Noch drei Spiele in der Oberliga Niederrhein hat der TVD Velbert vor der Brust, ehe die Liga in Auf- und Abstiegsrunde geteilt wird. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsrunde für den TVD Velbert acht Punkte. „Ich will bei den Fakten bleiben: Es sind noch neun Punkte zu vergeben und unser Vorsprung beträgt nur acht“, bleibt der Trainer sachlich.

Besonders auffällig ist, dass der TVD in allen Pflichtspielen in diesem Jahr kein einziges Gegentor kassiert hat. „Wir wollen etwas tiefer und kompakter stehen, seit ich hier Trainer bin“, erklärt der 39-Jährige, der aber auch auf die Offensive schaut: „Wir schießen noch zu wenig Tore und müssen effektiver werden!“

Pokalduell gegen Liga-Konkurrenten

Am Mittwoch um 19.30 Uhr tritt der TVD Velbert im Achtelfinale des Niederrheinpokals gegen den FC Kray an. Ob das späte Siegtor vom Samstag da besonders Rückenwind gibt? „Das späte Tor ist ziemlich egal. Wichtiger ist das Vertrauen, dass wir ein Spiel bis zum Ende hin für uns entscheiden können“, sagt Bastians.

Der TVD-Coach kennt den Ligakonkurrenten FC Kray selbstverständlich. Auch, wenn er in seinem einzigen Duell mit Kray in dieser Saison noch auf der Bank des SC Düsseldorf-West saß. „Kray hat viel Tempo auf den Außenpositionen und ist extrem stark aufgestellt. Meiner Meinung nach stehen sie in der Tabelle zu tief“, ordnet er den Pokal-Konkurrenten ein.

Der TVD hatte, wie fast alle Teams, eine sehr holprige Vorbereitung mit vielen Ausfällen. Die Neuzugänge Kai Schwertfeger und Nozomu Nonaka sind laut Bastians „immer Optionen und bringen Entlastung. Uns haben im Winter zwei Sechser verlassen, daher ist Kai eine wichtige Alternative.“ Nach dem Comeback des dritten Neuen, Marcel Lange, steht dem Trainer nun endlich ein breiterer Kader zur Verfügung.

Die Belastungssteuerung ist beim TVD momentan sowieso ein Thema. „Wir kommunizieren viel mit den Jungs und fahren die Intensität auch mal runter“, erklärt Bastians, der vor dem Pokalspiel noch einmal trainieren wird: „Wir werden morgen eine lockere Einheit machen. Am Sonntag und Montag hatten die Jungs frei, damit sie richtig fit ins Pokalspiel gehen.“