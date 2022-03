NR-Pokal: MSV dreht Rückstand in Velbert und zieht ins Viertelfinale ein

Im Niederrheinpokal-Achtelfinale forderte der Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert den Drittligisten MSV Duisburg. Nach 90 Minuten setzte sich der Drittligist mit 5:1 (1:1) durch.

Achtelfinale im Niederrheinpokal. Die SSVg Velbert, die in der Oberliga Niederrhein ungeschlagen an der Tabellenspitze steht, wollte auch gegen den Drittligisten MSV Duisburg ohne Niederlage in der laufenden Spielzeit bleiben.

Und die Duisburger waren gewarnt: Die Velberter konnten die Duisburger vor zwei Jahren in der zweiten Runde – im alten Stadion Sonnenblume hieß es damals 2:0 – schon einmal überraschend aus dem Wettbewerb werfen.

Doch der Favorit, der auf Niko Bretschneider (leichte Gehirnerschütterung) und Marvin Bakalorz (Sprunggelenksverletzung) verzichten musste, setzte sich diesmal durch, tat sich beim 5:1 (1:1) aber lange schwer.

Denn der Underdog ging in einer ereignisarmen ersten Hälfte nach 41 Minuten durch Anil Aydin in Führung, die konnte Orhan Ademi fast mit dem Pausenpfiff ausgleichen.

SSVg Velbert: Gomoluch - Mondello, Hamid, Schiebener, Dorda - Machtemes, Hilger (71. Ülker), Kaya (79. Zent), Geisler (79. Weißenfels) - Diallo (14. Aydin), Erwig-Drüppel (72. Glowacki) Gomoluch - Mondello, Hamid, Schiebener, Dorda - Machtemes, Hilger (71. Ülker), Kaya (79. Zent), Geisler (79. Weißenfels) - Diallo (14. Aydin), Erwig-Drüppel (72. Glowacki) MSV: Coppens - Ajani (73. Hettwer), Fleckstein, Steurer, Kwadwo - Pusch (76. Jander), Frey - Stierlin (76. Knoll), Ademi, Stoppelkamp - Bouhaddouz (36. Bakir) Tore: 1:0 Aydin (41.), 1:1 Ademi (45.), 1:2 Ademi (56.), 1:3 Stoppelkamp (59.), 1:4 Ajani (67.), 1:5 Bakir (88.) Schiedsrichter: Dr. Robin Braun

Nach dem Wechsel fast sofort das 2:1 für den MSV - doch Tobias Fleckstein scheiterte am glänzend reagierenden SSVg-Keeper Marvin Gomoluch. Dafür traf Ademi dann - sein zweiter Treffer an diesem Abend brachte den Favoriten auf die Siegerstraße (56.). Spätestens das 3:1 durch einen von Moritz Stoppelkamp verwandelten Foulelfmeter brachte dann die Entscheidung (59.). Marvin Ajani erhöhte für den MSV auf 4:1. Alaa Bakir traf kurz vor dem Abpfiff zum 5:1-Endstand.

Für den MSV geht es am Samstag (14 Uhr) in der 3. Liga zuhause gegen Viktoria Köln weiter. Die SSVg Velbert spielt in der Oberliga am Sonntag (16 Uhr) bei Jahn Hiesfeld.