Kreispokal Essen: Nächster Landesligist fliegt, TuSEM entgeht Aus knapp

Kreispokal Essen: Ein Landesligist ist raus, drei weitere ziehen in die nächste Runde ein. So lief es in den fünf Achtelfinal-Partien am Mittwochabend.

Im Essener Kreispokal hat sich der zweite Landesligist aus dem Wettbewerb verabschiedet. Nach Blau-Weiß Mintard in der zweiten Runde musste nun der ESC Rellinghausen im Achtelfinale das Aus verkraften. Im Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen unterlagen die 06er am Mittwochabend mit 1:2. Die drei Tore des Abends vielen innerhalb von vier Minuten. Eugen Pirogov hatte Rellinghausen sogar in Führung gebracht (62.). Doch der Bezirksligist aus dem Stadtsüden antwortete mit einem Doppelschlag von Heiko Wirtz (65.) sowie Max Richter (66.). Die übrigen Landesligisten wurden ihren Favoritenrollen gerecht und zogen in die nächste Runde ein. Adler Union Frintrop hatte das Ticket bereits am Dienstag gelöst. Am Mittwoch folgten TuSEM Essen, SF Niederwenigern und die SpVgg Steele. TuSEM erlebte beim A-Ligisten Türkiyemspor alles andere als einen Spaziergang. Die Entscheidung zum 6:5-Sieg fiel erst nach Elfmeterschießen. In der regulären Spielzeit hatte das Team von der Margarethenhöhe eine 2:0-Führung verspielt. Auch Steele hatte offenbar Mühe, geriet beim A-Ligisten Al-Arz Libanon zunächst in Rückstand. Erst in der zweiten Halbzeit drehte die Spielvereinigung die Begegnung und feierte letztendlich einen deutlichen 4:1-Sieg. Deutlicher lief es für die Sportfreunde Niederwenigern, die Alemannia Essen (Kreisliga A) mit 5:2 besiegten. Zudem setzte sich der SV Burgaltendorf, der in der letzten Runde Mintard rauskegelte, mit 7:3 beim eine Klasse tiefer spielenden Barisspor 84 durch. Am Donnerstagabend beschließt der VfB Frohnhausen die dritte Pokalrunde mit dem Gastspiel beim Heisinger SV (19.15 Uhr). Der Gewinner trifft im Viertelfinale auf Niederwenigern. Kreispokal Essen: Das Viertelfinale im Überblick Mittwoch, 30. März 2022 SC Werden-Heidhausen - Adler Union Frintrop TuSEM Essen - SpVgg Steele SV Burgaltendorf - Essener SG Heisinger SV / VfB Frohnhausen - SF Niederwenigern

Zur Startseite