Kreispokal Bochum: Drei Kreisligisten schocken höherklassige Teams

In der aktuellen Runde im Kreispokal Bochum ist was los. In dieser Woche gab es das Aufbegehren der Kreisligisten.

Diese Runde im Bochumer Kreispokal hat es in sich: Den Auftakt der 3. Runde im Kreispokal machte vergangene Woche die SG Wattenscheid 09. Eine Woche später sollte aber die Stunde der Kreisligisten schlagen. Der überragende Mann der SG Wattenscheid 09 hieß Sebastian Kleine. Zum standesgemäßen 9:0 gegen den SV Germania Bochum-West (Kreisliga B) steuerte der Mittelstürmer gleich vier Tore bei. Die Partie war dadurch bereits kurz vor der Halbzeitpause entschieden. Nach früher Führung durch Kleine (4.) sorgte ein Doppelschlag durch Casey-Kim Backhaus und erneut Viererpacker Kleine für klare Verhältnisse. In der zweiten Hälfte schraubte der Oberligist das Ergebnis weiter in die Höhe. Ein böses Erwachen gab es wiederum am Dienstagabend für den Stadtrivalen DJK Wattenscheid. Der Landesligist blamierte sich beim vier Klassen tieferen FSV Witten 07/32. Schon zur Halbzeit führten die krassen Außenseiter mit 2:0. Dieses Ergebnis konnte der Tabellenführer der Kreisliga C bis zum Schluss halten und feierte die größte Sensation dieser Runde. Eine weitere Überraschung gelang dem B-Kreisligisten SC Werne 02 zuhause in einem Elfer-Krimi. Gegen den Bezirksligisten VfB Günnigfeld stand es Dienstagabend nach 90 Minuten torlos 0:0. Im anschließenden Elfmeterschießen bewies der Underdog die stärkeren Nerven und feierte mit einem 5:4-Sensationssieg das Weiterkommen. Am Mittwoch gelang SuS Wilhelmshöhe ebenfalls ein Coup. Mit 1:0 bezwang der A-Kreisligist den Favoriten DJK TuS Hordel (Verbandsliga). Bereits in der 5. Minute viel das Tor des Tages durch Daniel Margiela. Die knappe Führung konnten die Gastgeber über die Zeit retten und belohnten sich mit dem Einzug in die nächste Pokalrunde. Fünf Partien stehen heute Abend zum Abschluss der 3. Runde noch aus. Weitere Kreisliga-Sensationen nicht ausgeschlossen.

