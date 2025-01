Am Sonntag steht für Rot-Weiss Essen beim Traditionsmasters die Mission Titelverteidigung auf dem Programm. Dabei sollen Vereinsgrößen helfen.

Drittligist Rot-Weiss Essen ist für die Mission Titelverteidigung beim NRW-Traditionsmasters in Mülheim (An den Sportstätten 6, Mülheim) am 5. Januar gerüstet. Die Essener, die sich den heißbegehrten Pokal im letzten Jahr nach einem Sieg im Finale gegen Schalke 04 sicherten, gehen erneut mit einem sehr schlagkräftigen Kader an den Start, der sehr viel Glanz versprüht.

Denn bei der 18. Auflage des Vergleichs der Ruhrpott-Fußballlegenden werden zwei der klangvollsten Namen der jüngeren RWE-Vereinsgeschichte dabei sein. Dem RWE-Kader gehören Erwin Koen (48) und Ali Bilgin (43) an, die Anfang der 2000er Jahre das Publikum an der Essener Hafenstraße verzückten. Koen war schon beim letztjährigen RWE-Erfolg mit dabei.

Bilgin war das wohl größte RWE-Talent der letzten zwei Jahrzehnte. 2000 gelang dem gebürtigen Essener der Sprung aus der eigenen Jugend in den Profikader. Mit Rot-Weiss Essen spielte er in der 2. Bundesliga und kam insgesamt auf 120 Pflichtspiele (23 Tore). 2006 zog es den Edeltechniker in die Türkei, für Fenerbahce Istanbul lief Bilgin sogar sieben Mal in der Champions League auf. Der Höhepunkt einer großen Karriere, die auf den Bolzplätzen der Stadt Essen ihren Anfang nahm.

Koen spielte von 2000 bis 2005 für RWE und erzielte in 143 Spielen 36 Tore für den Revierklub. Der Niederländer war bekannt für seine linke Klebe und seinen unermüdlichen Einsatz. Noch heute ist der 48-Jährige eng verbunden mit Rot-Weiss Essen. Am Sonntag darf er sich an der Seite von Bilgin und anderen ehemaligen Vereinsgrößen zeigen.

Rot-Weiss Essen beim NRW-Traditionsmasters: Kaderplaner: Frank Kurth Trainer: Lars Krüger Tor: Dennis Grüger Feld: Timo Brauer, Michael Lorenz, Marvin Studtrucker, Nils Kretschmar, Dennis Brinkmann, Erwin Koen, Ali Bilgin, Kevin Grund Kevin Kantert, Marc Hentschel, Danko Boskovic.

Denn zum RWE-Kader in der Halle gehören weitere verdiente Spieler wie Dennis Brinkmann, Timo Brauer, Kevin Grund, Michael Lorenz oder Dank Boskovic. Der ehemalige RWE-Stürmer Boskovic spielte von 2005 bis 2007 in Essen und hatte großen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga. In 56 Spielen erzielte er 21 Tore. Auf David Czyszczon und Thomas Denker, zwei Leistungsträger aus dem letzten Jahr, muss RWE krankheitsbedingt verzichten.

In Mülheim trifft Titelverteidiger RWE in der Gruppe A auf den VfL Bochum, den 1. FC Köln und Wattenscheid 09. Beginn ist um 12:30 Uhr. Wer es nicht in die Halle schafft, kann das Event auch von zuhause aus live verfolgen. Die WAZ Und RevierSport streamen das Turnier. (Hier kommen Sie zu dem Artikel).

NRW-Traditionsmasters 2025: Der Spielplan

Vorrunde Gruppe A

12:30 Uhr: Rot-Weiss Essen - VfL Bochum

13.06 Uhr: 1. FC Köln - SG Wattenscheid 09

13:42 Uhr: SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiss Essen

14:36 Uhr: 1. FC Köln - VfL Bochum

15:12 Uhr: Rot-Weiss Essen - 1. FC Köln

15:46 Uhr: VfL Bochum - SG Wattenscheid 09

Vorrunde Gruppe B

12:48 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg

13:24 Uhr: Mülheim All-Stars - FC Schalke 04

14:00 Uhr: FC Schalke 04 - Rot-Weiß Oberhausen

14:54 Uhr: Mülheim All-Stars - MSV Duisburg

15:30 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen - Mülheim All-Stars

16:06 Uhr: MSV Duisburg - FC Schalke 04

Halbfinale

16:40 Uhr: Halbfinale 1

17:00 Uhr: Halbfinale 2

Finalrunde

17:20 Uhr: Spiel um Platz 3

17:40 Uhr: Finale