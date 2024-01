Halle Essen: In Gruppe 8 ist noch alles offen - Liveticker der Stadtmeisterschaft

Wir berichten live vom zweiten Tag der Zwischenrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Herzlich willkommen zum zweiten Tag der Zwischenrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft. 16 Mannschaften kämpfen in vier Gruppen um den Einzug in die nächste Runde. Alle Infos zum ersten Tag der Zwischenrunde gibt es hier.

Essener SC Preußen - TuS Helene Essen

2. Minute: TuS Helene geht in Führung! Dardan Hoti erzielt das 0:1!

1. Minute: Anstoß!

17.58 Uhr: Es starten die letzten beiden Partien der Gruppe 8. Der FC Kray ist aufgrund des besseren Torverhältnisses so gut wie sicher weiter, doch wer wird Gruppenzweiter?

SuS Haarzopf - ESC Rellinghausen 0:1

15. Minute: Der ESC gewinnt mit 1:0 und beendet die Zwischengruppe auf Rang frei.

12. Minute: Der ESC nimmt trotz knapper Führung etwas den Fuß vom Gas. Haarzopf kann die Räume in der Schlussphase jedoch nicht nutzen.

7. Minute: Jamal Werner kommt den entscheidenen Schritt zu spät und verpasst so die Chance zum Ausgleich.

4. Minute: Der ESC ist die klar bessere Mannschaft und dominiert die Partie.

1. Minute: 0:1! Erik May bringt den ESC mit der ersten Chance in Führung.

1. Minute: Beide Mannschaften sind bereits ausgeschieden. Nun geht es darum, welche Mannschaften zumindest einen Sieg einfahren kann.

Bader SV 91 - SV Burgaltendorf 0:3

15. Minute: Jetzt ist der Ball drin! Burgaltendorf gewinnt mit 3:0 und holt sich durch den Erfolg den Gruppensieg!

15. Minute: Jonas Rölver vergibt die Riesenchance zum 3:0 aus kurzer Distanz

12. Minute: Georgius Ketsatis schießt den Ball über den Kasten. Burgaltendorf führt weiterhin mit 2:0.

10. Minute: Maurice Tavio erhöht auf 2:0 für Burgaltendorf. Das sieht ganz nach der Entscheidung aus.

9. Minute: Die Riesenchance zum Ausgleich, jedoch scheitert Mimoun Sammar aus kurzer Distanz.

8. Minute: Wenig Torraumszenen auf beiden Seiten.

5. Minute: Trotz Rückstand hat der Bader SV beim Ballbesitz die Nase vorn.

3. Minute: Kai Nakowitsch bringt Burgaltendorf mit 1:0 in Führung.

1. Minute: Nun geht es um den Gruppensieg der Gruppe 7!

Essener SC Preußen - SV Leithe 1:3

15. Minute: Der SV Leithe gewinnt die Partie mit 3:1!

15. Minute: Sanassy scheiert aus kurzer Distanz am starken SV-Keeper.

13. Minute: Der SV Leithe ist die bessere Mannschaft und weiterhin im Vorwärtsgang.

9. Minute: 1:3! Anas Merhom erzielt den Treffer für den SV. Jetzt geht es hin und her.

8.Minute: 1:2! Der ESC erzielt direkt nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer!

8. Minute: Sovare Sanassy erhöht auf 2:0 für den SV Leithe!

6. Minute: Ein Gewaltschuss von ESC-Spieler Ibrahim Mustapha verfehlt sein Ziel nur knapp und geht über die Latte.

3. Minute: 0:1! Stanislav Danilov bringt den SV Leithe per Flachschuss in Führung!

1. Minute: Das Spiel beginnt!

FC Kray - TuS Helene Essen 6:1

15. Minute: Yassine Bel-Mustapha erhöht auf 6:1 und sorgt damit für den Endstand der Partie.

14. 5:1! Was für ein Strich! Dardan Hoti erzielt den Ehrentreffer für den TuS Helene.

14. Minute: Und direkt der nächste Treffer, 5:0 für Kray!

13. Minute: Semih Köse macht es besser und erhöht auf 4:0!

13. Minute: Fast das 4:0, jedoch knallt der Ball an den Innenpfosten.

10. Minute: 3:0! Danilo Curaba sorgt mit seinem Treffer wohl für die Vorentscheidung.

8. Minute: 2:0! Die hochverdiente 2:0-Führung. Kadrijaj überwindet den Torhüter mit einem starken Schuss ins rechte Eck!

7. Minute: Kray lässt den Ball gut laufen, jedoch steht der TuS hinten gut.

4. Minute: Der FC Kray ist die bessere Mannschaft, jedoch reichte die Überlegenheit bislang nur zu einem Treffer.

1. Minute: 1:0 durch den FC Kray! Torschütze: Edmond Kadrijaj.

1. Minute: Anpfiff!

16:45 Uhr: Durch den Erfolg steht der Bader SV zusammen mit dem SV Burgaltendorf. Im Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften wird es um den Gruppensieg gehen. Der ESC Rellinghausen und SuS Haarzopf sind somit ausgeschieden. Weiter geht es mit den nächsten zwei Spielen der Gruppe 8.

Bader SV 91 - SuS Haarzopf 3:1

15. Minute: Der Bader SV gewinnt die Partie mit 3:1!

13. Minute: Fikri humpelt in seinem Kasten hin und her. Ob das noch lange gut geht?

12. Minute: SV-Keeper Issam Fikri hat sich verletzt und muss behandelt werden. Unter sichtlichen Schmerzen geht es für den Torhüter jedoch weiter.

10. Minute: 3:1 für den Bader SV! Der Kreisligist lässt die Zuschauer ausrasten!

9. Minute: 2:1! Mimoun Sammar bringt den SV erneut in Führung.

8. Minute: Auch Kamboua scheitert aus kurzer Distanz. Der Bader SV ist die bessere Mannschaft.

7. Minute: Ballout hat die Führung auf dem Fuß, jedoch verzieht er aus kurzer Distanz.

4. Minute: Haarzopf erzielt nach einem indirekten Freistoß den Ausgleich zum 1:1 in Form von Jamal Werner.

3. Minute: 1:0! Houssain Ballout erzielt unter großem Jubel der Bader Fans die Führung für den SV!

2. Minute: Zakaria Elouriadi mit der ersten Chance für den SV, jedoch geht der Ball knapp daneben.

1.Minute: Holt der Bader SV den zweiten Sieg im zweiten Spiel?

ESC Rellinghausen - SV Burgaltendorf 0:2

15. Minute: Burgaltendorf schlägt Rellinghausen mit 2:0.

13. Minute: Nakowitsch schnürt den Doppelpack und erhöht auf 2:0 für Burgaltendorf. Für den ESC wird es jetzt ganz eng.

10. Minute: Der ESC drängt auf den Ausgleich, jedoch springt der Ball nur an die Latte.

8. Minute: Die Doppelchance für Huxholt, jedoch wird der Ball beide Male in letzter Sekunde geblockt.

5. Minute: 0:1! Burgaltendorf geht durch einen Treffer von Kai Nakowitsch in Führung.

4. Minute: Der ESC ist in den ersten Minuten die bessere Mannschaft und übt mächtig Druck aus.

3. Minute: Dominik Huxholt mit der esten guten Chance, jedoch geht der Versuch des ESC-Spielers knapp am Tor vorbei.

1. Minute: Der Ball rollt.

16:06 Uhr: Das waren die ersten Spiele der Gruppe 8. Weiter geht es mit den nächsten Partien der Gruppe 7.

TuS Helene Essen - SV Leithe 5:2

15. Minute: TuS Helene gewinnt deutlich mit 5:2 gegen den SV Leithe.

15. Minute: Direkt nach Wiederanpfiff verkürzt der SV auf 5:2.

14. Minute: 5:1! Dardan Hoti setzt legt einen Treffer nach.

14. Minute: Welat Er mit dem Dreierpack zum 4:1!

10. Minute: Welat Er schnürt den Doppelpack nach einem starken Solo und bringt den TuS mit 3:1 in Führung.

7. Minute: Sanassy macht sein Eigentor wieder gut und trifft zum Anschluss. 2:1 der neue Spielstand.

6. Minute: 2:0! Welat Er erzielt den zweiten Treffer für den TuS!

4. Minute: 1:0 für den TuS Helene durch ein Eigentor von Sovare Sanassy!

1.Minute: Anstoß!

FC Kray - Essener SC Preußen 5:2

15. Es bleibt beim 5:2. Der FC Kray gewinnt das Spiel.

15. Minute: Kadrijaj erzielt erneut einen Treffer und es steht 5:2.

13. Minute: Im direkten Gegenzug stellt Kray auf 4:2!

13. Minute: Der Anschluss durch Dennis Karczewski. Neuer Spielstand 3:2.

10. Minute: Köse erzielt einen Doppelpack und bringt den FC Kray mit 3:1 in Führung!

9.Minute: 2:1! Der FC Kray dreht die Partie durch einen Treffer von Edmond Kadrijaj!

6. Minute: 1:1! Semih Köse erobert den Ball in der eigenen Hälfte und schießt den Ball von der Höhe des Mittelkreises in die untere linke Ecke. Ein schönes Tor vom FC Kray.

3. Minute: Der ESC geht mit 1:0 in Führung! Ibrahim Mustapha bleibt vor dem Tor ganz cool schießt den Ball unhaltbar in die obere linke Ecke.

1. Minute: Anstoß, das Spiel beginnt!

15:32 Uhr: Das waren die ersten beiden Spiele der Gruppe 7. Es folgen nun zwei Spieler der Gruppe 8.

SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf 2:0

15. Minute: Es bleibt beim 2:0. Burgaltendorf schlägt Haarzopf!

12. Minute: 2:0! Kirill Naumov macht wohl vorzeitig alles klar und erhöht auf 2:0 für Burgaltendorf.

10. Minute: 1:0! Maurice Tavio erlöst den SV und bringt den Ball nach einem starken Dribbling in der unteren linken Ecke unter.

9. Minute: Burgaltendorf lässt den Ball gut laufen, jedoch kommen sie nicht zum Abschluss. Auch der Konter von Haarzopf verläuft im Sande.

6. Minute: Beide Mannschaften agieren auf Augenhöhe und lassen wenig zu. Dafür wird im Mittelfeld um jeden Ball gekämpft.

3. Minute: Noch keine Highlights auf beiden Seiten. Es steht weiterhin 0:0.

1. Minute: Die zweite Partie der Gruppe 7 beginnt!

ESC Rellinghausen - Bader SV 91 0:2

15. Minute: Die Überraschung ist perfekt! Der Bader SV schlägt den ESC Rellinghausen im ersten Spiel der Gruppe 7 mit 2:0.

13. Minute: Fast das 0:3, jedoch scheitert Mahmoud Omar am Rellinghausener Keeper.

11. Minute: Nach einem indirekten Freistoß setzt der ESC den Ball an den Pfosten.

10. Minute: 0:2! Nassim Kamboua erzielt den verdienten zweiten Treffer für den SV.

8. Minute: Der Landesligist aus Rellinghausen tut sich bislang schwer gegen den Kreisligisten und kassiert um ein Haar den zweiten Gegentreffer.

5. Minute: Der Bader SV ist die bessere Mannschaft und bestimmt in den ersten Minuten die Partie.

2.Minute: Der Bader SV geht durch den ersten Angriff mit 1:0 in Führung.

1. Minute: Das Spiel beginnt!

14:26 Uhr: Durch den Sieg sichert sich der VfB Frohnhausen den Gruppensieg in Gruppe 6. RuWa Dellwig zieht als Gruppenzweiter in die Endrunde ein. Weiter geht es mit der Gruppe 7 und Gruppe 8. Gruppe 7 startet um 15 Uhr mit der Partie zwischen dem ESC Rellinghausen und dem Bader SV 91.

RuWa Dellwig - VfB Frohnhausen 1:7

15. Minute: Das Spiel ist aus! Der VfB Frohnhausen sichert sich durch einen deutlichen Sieg den Gruppensieg.

15. Minute: 1:7! Der VfB legt noch einen Treffer nach und macht es mehr als deutlich.

14. Minute: Conti erhöht auf 6:1 für Frohnhausen.

12. Minute: Issa Issa mit dem starken Dribbling, jedoch ist der RuWa-Keeper auf dem Posten und kann den Ball abwehren.

10. Minute: 1:5! Jetzt wird es deutlich. Der VfB hat die Formel geknackt und lässt Dellwig nun alt aussehen.

9. Minute: 1:4! Issa Issa erzielt mit einem Volley von der rechten Seite den nächsten Treffer für seine Mannschaft.

8. Minute: 1:3! Der nächste Treffer für Frohnhausen. Der VfB schielt bereits auf den Gruppensieg.

7. Minute: 1:2! Mario Codreanu erzielt die Führung für den VfB!

5. Minute: Dellwig lässt den Ball gut in den eigenen Reihen laufen. In dieser Phase suchen beide Mannschaften die Lücke in der gegnerischen Abwehr.

3. Minute: 1:1! Frohnhausen erzielt den Ausgleich.

2. Minute: 1:0! RuWa Dellwig erzielt den ersten Treffer der Partie.

2.Minute: Beide Mannschaften konnten ihre ersten beiden Spiele gewinnen und haben somit jeweils 6 Punkte auf dem Konto. Der Sieger der Partie wird als Gruppensieger in die Endrunde einziehen.

1.Minute: Das Spiel beginnt!

Preußen Eiberg - FSV Kettwig 2:4

15. Minute: Kettwig holt den Sieg und gewinnt mit 4:2 gegen Eiberg!

14. Minute: 2:4! Niclas Luhrenberg stellt den Zwei-Tore-Vorsprung mit seinem Tor wieder her.

13. Minute: 2:3! Eiberg kann nochmal verkürzen.

11. Minute: 1:3! Laurin Seifert lässt mit einem tollen Dribbling zwei Gegenspieler stehen und vollendet mit einem harten Schuss in die rechte untere Ecke. Ein schönes Tor für Kettwig!

9. Minute: Eiberg drückt auf den Ausgleich. Kettwig ist nicht mehr so souverän wie zu Beginn.

5. Minute: 1:2! Eiberg erzielt den Anschlusstreffer nach einem gut herausgespielten Angriff.

4.Minute: 0:2! Erneut bringt Günay den Ball im Tor unter und schnürt den Doppelpack!

2.Minute: 0:1! Arda Günay bringt Kettwig in Führung.

1. Minute: Anstoß!

13:52 Uhr: Schonnebeck holt sich den souveränen Gruppensieg in Gruppe 5. TGD Essen-West zieht als Gruppenzweiter in die Endrunde ein. Auch in Gruppe 6 stehen die Teilnehmer der Endrunde schon fest. Beim Spiel zwischen RuWa Dellwig und dem VfB Frohnhausen wird es um den Gruppensieg gehen.

Türkiyemsport Essen - SpVg Schonnebeck 0:7

15. Minute: 7:0! Jetzt klappt wirklich alles bei Schonnebeck.

15. Minute: Schonnebeck setzt noch einen drauf und erhöht auf 6:0!

13. Minute: Küper trifft erneut und es steht 5:0 für Schonnebeck!

13: Minute: Thorben Kern erhöht auf 4:0 für die Schwalben.

9. Minute: Küper ist an diesem Tag in bester Torlaune und erzielt erneut einen Doppelpack. Neuer Spielstand: 3:0!

8. Minute: Calvin Küper erhöht durch einen starken Volley in die untere linke Ecke auf 2:0. Die Führung ist zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

7. Minute: Von Türkiyemspor ist in der Offensive nichts zu sehen, dennoch liegt Schonnebeck nur mit einem Treffer vorne.

4. Minute: Die SpVg lässt den Ball gut laufen und lässt Türkiyemspor nur wenig Raum.

2. Minute: Robin Brandner bringt Schonnebeck durch einen platzierten Schuss mit 1:0 in Führung!

1.Minute: Die Partie beginnt!

TGD Essen-West - FC Blau-Gelb Überruhr 6:0

15.Minute: Das Spiel ist aus, es bleibt beim 6:0!

15. Minute: 6:0! Überruhr macht es der TGD viel zu leicht. Faruk Kuduzovic erhöht nach einem Querpass auf 6:0.

12. Minute: Der FC kann den Ball nicht klären. Jamil Carew behält den Überblick und verwandelt zum 5:0.

10. Minute: Überruhr hat die Niederlage akzeptiert und zeigt so gut wie keine Gegenwehr mehr.

7. Minute: 4:0! TGD lässt nicht locker und Özgür Akcapinar erzielt den nächsten Treffer gegen einen überforderten FC.

6. Minute: Jamil Carew erhöht auf 3:0 für Essen-West und legt damit endgültig den Grundstein für den Einzug in die Endrunde.

4. Minute: TGD erhöht auf 2:0. Sollten sie in diesem Spiel den Sieg holen, müssen sie im nächsten Spiel bei Schonnebeck gegen Türkiyemspor auf Schützenhilfe des Oberligisten hoffen!

2. Minute: 1:0 für den TGD!

1. Minute: Die Partie beginnt

Preußen Eiberg - RuWa Dellwig 1:2

15. Minute: Abpfiff! RuWa Dellwig gewinnt mit 2:1!

15. Minute: Eiberg kann auf 1:2 verkürzen. Es bleiben noch 10 Sekunden bis zum Schlusspfiff

15. Minute: RuWa Dellwig erhöht auf 2:0!

12. Minute: Mansorri mit der Riesenchance zum 2:0, jedoch geht der Ball klar über das freistehende Tor.

11. Minute: Erneut verhindert ein Pfostentreffer den Ausgleich! Es steht weiterhin 1:0 für Dellwig.

9. Minute: Es entwickelt sich ein wildes Spiel mit viel Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Die meisten Versuche können jedoch geblockt werden.

7. Minute: Ein Lattenkracher verhindert den Ausgleich für Eiberg!

6. Minute: Khaled El Zein verpasst das 2:0 und schießt den Ball knapp über den Kasten.

5. Minute: RuWa ist die bessere Mannschaft und hat mehr Spielanteile, dennoch ist die Führung nur hauchdünn.

2. Minute: RuWa Dellwig geht mit 1:0 in Führung. Milad Mansoori vollendet nach einem starken Spielzug!

1. Minute: Die Partie wird angepfiffen!

VfB Frohnhausen - FSV Kettwig 6:0

15. Minute: Der VfB Frohnhausen schlägt den FSV Kettwig nach einer Gala-Vorstellung mit 6:0 und fährt den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein!

14. Minute: Issa Issa verpasst knapp das 7:0. Sein Schuss geht haarscharf am Tor vorbei.

12. Minute: Der VfB Frohnhausen macht es ganz deutlich. Lauren Rasul erzielt das 6:0!

9. Minute: Djibvil Camava bekommt den Ball nah am gegnerischen Kasten und muss nur noch einschieben. Neuer Spielstand: 5:0.

8. Minute: 4:0! Nur wenige Sekunden später trifft Frohnhausen erneut!

8.Minute: Mohamed Said macht wohl alles klar und trifft nach einem starken Pass zum 3:0!

6. Minute: Der FSV Kettwig vergibt einen Neunmeter! Es bleibt weiterhin beim 2:0!

5. Minute: 2:0 für Frohnhausen durch Pasquale Conti. Der VfB ist auf Endrunden-Kurs!

3. Minute: 1:0! Issa Issa erzielt die Führung für den VfB!

1. Minute: Anstoß!

12:44 Uhr: In Gruppe 5 ist die Messe noch nicht gelesen. Schonnebeck ist der klare Favorit auf den Gruppensieg. Platz zwei wird wohl an die TGD oder Türkiyemspor gehen. Weiter geht es mit nächsten beiden Spielen der Gruppe 6.

TGD Essen-West - Türkiyemspor Essen 5:0

15. Minute: Durch den 5:0-Sieg der TGD bleibt es sehr spannend in Gruppe 5!

14. Minute: 5:0 für Essen-West durch Jamil Carew!

10. Minute: Auch Özdemir erzielt einen Doppelpack und schießt das 4:0!

9. Minute: Can Funke erhöht durch ein Traumtor in den oberen linken Winkel auf 3:0!

7. Minute: Das 2:0 für die TGD! Ümit Özdemir bringt mit seinem Treffer richtig Spannung in die Gruppe 5.

3: Minute: 1:0! TGD Essen-West geht durch einen Treffer von Can Funke in Führung!

2. Minute: Fast das 1:0 für die TDG, doch Türkiyemspor kann einen Versuch nach einem indirekten Freistoß auf der Linie klären.

1. Minute: Anstoß!

SpVg Schonnebeck - FC Blau-Gelb Überruhr 6:0

15. Minute: Die SpVg Schonnebeck fährt den nächsten souveränen Kantersieg ein und gewinnt das Spiel mit 6:0.

13. Minute: Jetzt funktioniert alles bei Schonnebeck. Brandner erhöht auf 6:0!

12. Minute: Frederik Brünen erhöht nur wenige Sekunden später auf 5:0!

12. Minute: Küper erzielt seinen nächsten Treffer und erhöht auf 4:0!

11. Minute: Simon Skuppin zieht einfach mal ab, aber der Ball kann in letzter Sekunde geblockt werden und geht über das Tor.

9. Minute: Conor Tönnies erhöht auf 3:0 für den Titelverteidiger!

7. Minute: Calvin Küper erhöht nach Vorlage von Robin Brandner auf 2:0 für die überlegenden Schonnebecker.

6. Minute: BG Überruhr steht sehr tief und versucht alles, um die Schüsse der Schwalben abzublocken.

2. Minute: Frederik Brünen erzielt das 1:0 für Schonnebeck mit einem Schuss in die untere rechte Ecke!

1. Minute: Das Spiel beginnt!

12:07 Uhr: Die ersten beiden Spiele der Gruppe 6 sind vorbei, es geht weiter mit den nächsten Begegnungen der Gruppe 5. Gruppe 7 und Gruppe 8 starten am Nachmittag um 15 Uhr.

FSV Kettwig - RuWa Dellwig 1:3

15. Minute: RuWa Dellwig gewinnt die Partie mit 3:1!

13. Minute: 1:3, Kettwig verkürzt durch einen Treffer von Antonius Döbbe!

13. Minute: 0:3 durch einen Schuss in den oberen linken Winkel.

11. Minute: Milad Mansoori trifft den erneut den Pfosten. RuWa ist nun klar spielbestimmend.

9. Minute: RuWa Dellwig trifft den Pfosten!

8. Minute: Das 0:2 für RuWa Dellwig! Zu diesem Zeitpunkt ist die Führung verdient.

6. Minute: 0:1! Da ist der erste Treffer. Nach einem Angriff staubt Braho Ledion zur Führung für Dellwig ab.

5. Minute: Das einzige Highlight war bislang ein Distanzschuss von Kettwig, den der RuWa-Keeper stark parieren konnte.

3. Minute: Bislang noch keine gefährlichen Aktionen in dieser Partie.

1. Minute: Anstoß!

VfB Frohnhausen - Preußen Eiberg 3:1

15. Minute: Der VfB Frohnhausen gewinnt die Partie verdient mit 3:1.

13. Minute: Preußen Eiberg verkürzt auf 3:1 durch einen starken Flachschuss aus der Distanz.

11. Minute: 3:0! Issa Issa erzielt mit einem Flachschuss aus der Distanz seinen zweiten Treffer in diesem Spiel.

10. Minute: Der VfB ist die bessere Mannschaft und es geht fast nur in eine Richtung.

7. Minute: Frohnhausen lässt den Ball gut laufen und erzielt das 2:0!

4. Minute: 1:0 für Frohnhausen durch Issa Issa!

3. Minute: Dasilva Matondo mit der guten Chance, jedoch ist der Preußen-Keeper zur Stelle.

1. Minute: Das Spiel beginnt!

11:30 Uhr: Die ersten beiden Spiele der Gruppe 5 wurden ausgetragen. Weiter geht es mit Gruppe 6.

FC Blau-Gelb Überruhr - Türkiyemspor Essen 1:6

15. Minute: Und das Spiel ist aus! Türkiyemsport gewinnt deutlich mit 6:1 gegen Überruhr.

15. Minute: 1:6! Türkiyemspor legt einen weiteren Treffer nach!

13. Minute: 1:5! Enrik Heller erzielt den Ehrentreffer für Überruhr.

10. Minute: 0:5! Überruhr zeigt wenig Gegenwehr und lässt Türkiyemspor viel Platz. Mounir Asrih hat keine Probleme den Ball ohne gegnerischen Druck zu verwandeln.

8.Minute: 0:4! Cakir erzielt seinen zweiten Treffer mit einem harten Schuss in die untere linke Ecke.

7. Minute: 0:3! Yasar Cakir vollendet einen starken Angriff seiner Mannschaft!

6. Minute: 0:2 durch Poyraz-Can Sahin! Die Führung ist zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

5. Minute: Türkiyemspor ist die klar bessere Mannschaft und kommt immer wieder gefährlich vor das Tor. BG Überruhr ist noch nicht gut in der Partie.

3. Minute: 0:1! Bekir Durmus erzielt das erste Tor des Spiels!

2. Minute: Die Riesenchance für Türkiyemspor, aber Aziz Turhal schießt den Ball aus guter Position knapp über das Tor.

1. Minute: Die Partie beginnt!

SpVg Schonnebeck - TGD Essen - West 5:0

15. Minute: Das Spiel ist aus! Schonnebeck gewinnt das Auftaktspiel souverän mit 5:0.

11. Minute: Tönnies spielt den Ball in die Mitte und Calvin Minewitsch muss nur noch den Fuß hinhalten. Neuer Spielstand: 5:0.

10. Minute: Conor Tönnies staubt nach einem Angriff ab und erhöht auf 4:0!

7.Minute: 3:0 durch den zweiten Treffer von Küper!

6. Minute: 2:0! Obwohl die TGD gut mithält, ist Schonnebeck effektiver im Abschluss. Calvin Küper erhöht auf 2:0.

2. Minute: 1:0! Thorben Kern erzielt die Führung für Schonnebeck. Der TGD-Keeper ist zwar mit der Hand am Ball, jedoch kann der Einschlag nicht verhindert werden.

1. Minute: Tag zwei der Zwischenrunde ist hiermit eröffnet. Das Spiel beginnt!

10:35 Uhr: Im vergangenen Jahr sicherte sich die SpVg Schonnebeck den Titel und auch in diesem Jahr ist der Oberligist heißer Anwärter auf den Turniersieg.

10:25 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Essen. Um 11 Uhr geht es los mit der Partie zwischen der SpVg Schonnebeck und dem TGD Essen-West. Die Spieler machen sich bereits warm.